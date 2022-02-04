В Новой Москве нашли тело «Мисс Кузбасс», в убийстве которой признался экс-вице-мэр Новокузнецка

Тело Ксении Поповой нашли в лесополосе возле поселка Фото: Александр РОГОЗА

В Новой Москве следователям все-таки удалось обнаружить тело 29-летней Ксении Поповой, бывшей финалистки «Мисс России», обладательницы титула «Мисс Кузбасс». В конце декабря ее муж, бывший вице-мэр Новокузнецка Александр Попов заявил об исчезновении жены. Якобы еще в августе женщина уехала отдыхать в ОАЭ и пропала. Позже Попов признался, что на самом деле в том же августе убил жену во время ссоры.

- Первоначально на допросах Попов говорил, что тело расчленил и в черных пакетах от мусора выбросил в реку Десна, которая протекает около закрытого поселка, где жила семья, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Водолазы проверили дно водоема на довольно большом участке, но ничего не нашли. Позже Попов отказался от своих прежних показаний. Но в итоге все-таки начал сотрудничать со следствием и указал место, где спрятал тело Ксении. Это лесополоса неподалеку от того же поселка.

По словам источника, в лесу сейчас работают криминалисты и участники следственного группы СК.

- Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. - Расследование продолжается.