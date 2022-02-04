Анастасия Волочкова рассталась с женихом-банщиком из-за раскрывшегося обмана

Анастасия Волочкова рассталась с банщиком Сергеем. Фото: Instagram.com

За этой стремительно образовавшейся парой поклонники следили с неподдельным интересом. Банщик Сергей Кузнецов, которого балерина захомутала на программе "Давай поженимся", казался идеальным партнером для взбалмошной Анастасии Волочковой: окружил ее вниманием, бесконечно снимал для Инстаграма, вместе с ней ходил в спортзал и даже защищал от нападок бортпроводников во время скандального перелета с Мальдивских островов. Но роман закончился так же быстро, как и начался, и теперь поклонникам остается только гадать, что за черная кошка пробежала между экс-влюбленными.

Сама Волочкова утверждает, что бывшему кавалеру нужен был только пиар, а он обвиняет ее в недостойных поступках. А что скажут цифры? Звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая составляет прогнозы для многих знаменитостей, оценила совместимость пары и причины их разлада.

- Анастасия Волочкова родилась 20 января 1976 года - в нумерологии эта дата называется "день свободного выбора". Она, хоть и производит впечатление уверенного в себе человека, на самом деле имеет комплексы и заниженную самооценку, может самоутверждаться, - рассказала эксперт-нумеролог kp.ru. - Она донор - обладает громаднейшей энергией, в том числе сексуальной, поэтому не заметить ее нельзя. Настя всегда в центре внимания и готова поделиться своей энергией.

По словам Клары Кузденбаевой, балерине присущи смелость и бесшабашность, а вот чувство самосохранения ей не знакомо.

- Самая большая проблема в том, что Волочкова доверчива и абсолютно не разбирается в людях, хотя и считает, что обладает развитой интуицией, - отмечает эксперт. - Анастасия любит лесть и из-за этого подвержена влиянию других людей. Может попасть на удочку недоброжелателей, которые ее нахваливают. При этом спорить с ней бесполезно, критику не воспринимает - у Волочковой всегда своя правда. В ее жизни было много обмана, и с годами доверчивость может перерасти в подозрительность. Тем не менее, она оптимист, большая труженица.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

Совместимость с женихом-банщиком, который родился 23 марта 1977 года, у королевы шпагатов действительно была неплохая.

- Сергей, хоть и скептик и не верит ни в какие прогнозы, но сам обладает даром предвидения и гипнотическими способностями, может управлять людьми. И он разгадал секреты управления Анастасией, - продолжает Клара Кузденбаева. - А вот врать он не умеет - его ложь непременно выходит наружу, потому что в жизненной программе нет четверок. В принципе, Насте он бы подошел: у него хорошая интуиция, мог бы давать любимой женщине правильные советы. Их отношения были равными, без пренебрежения друг к другу. Почему же тогда расстались? Судя по всему, Сергей ее обманул, и это вранье стало явью.

20 января Волочкова отметила 46-летие, и с этого дня, как показывает прогноз, для нее наступил не самый благоприятный год - это время обмана, интриг и ошибочных решений.

- Сейчас ей нельзя вкладывать большие деньги в какие-либо проекты, иначе можно все потерять. Это время чревато ошибками как в денежном, так и в личном плане - Насте нужно быть аккуратнее, - предупреждает Клара Кузденбаева. - Полоса подъема для нее начнется в 49 лет, а сейчас - время испытаний, которые балерина должна пройти достойно. В этом году ей нужно направить свою энергию в работу. Одиночество ей не грозит, но замуж нужно выходить с осторожностью, подбирая партнера по нумерологии, чтобы не попался человек, который будет ее использовать.