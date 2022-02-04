Разбитое сердце балерины: Она его свозила на Мальдивы. А он не смог простить за ерунду

Едва познакомившись, Настя пригласила Сергея в свой дом - то есть доверилась ему сразу. А видите, как оно все вышло... Фото: instagram.com/volochkova_art

Похоже, романы балерины становятся все более скоротечными. Всего-то перед Новым годом страна узнала, что рядом с Анастасией вновь появилось крепкое мужское плечо, которое так необходимо каждой, даже самой сильной женщине. Атлетически сложенного банщика Сергея, напомним, Волочкова повстречала на съемках шоу «Давай поженимся!». Пригласила в свой дом праздновать Новый год, взяла с собой отдыхать на Мальдивы. С обоих сторон зазвучали слова любви, Сергей даже заикнулся о совместном ребенке. Но не успели осесть январские сугробы, как эта сказочная история завершилась исключительно безобразным финалом.

Во-первых, Настя показала себя во всей красе на обратном пути из отпуска в Москву. Балерина поддала в самолете и на протяжении всего многочасового полета отказывалась надеть маску по требованию бортпроводников. В итоге по прилете она была препровождена в околоток, где провела несколько часов. Сергей все это время находился рядом: лицо его недвусмысленно говорило, о чем именно в своей жизни он сильно жалеет.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Во-вторых, заговорили о том, что «подмосковный банщик» (так Волочкова представляла кавалера) родом с Украины, где он якобы был осужден, и теперь, мол, его вообще разыскивают за теракт с применением оружия. Правда, об этом почему-то сообщила не украинская полиция, а сын художника Никаса Сафронова. Официального подтверждения темному прошлому мужчины не случилось, арестовывать его не стали.

Когда Сергей замолчал в Инстаграме, все решили, что он залег на дно, - если уж не в Брюгге, то где-нибудь в Балашихе точно. Но он вдруг заговорил, сразив безупречной логикой: «Ну, какой я вам террорист?! Я - управляющий банным комплексом!» Балерина поддержала любимого: «Хоть я его знаю три недели, я верю каждому его слову...» И правильно: ведь любящие друг друга мужчина и женщина должны быть заодно и в горе и в радости.

Фото: instagram.com/volochkova_art

Но тут по ходу этой душераздирающей пьесы настало время для «в-третьих». Анастасия внезапно впала в печаль: «Когда понимаешь, что человеку, называвшему меня любимой женщиной с большой буквы, кроме пиара, ничего было и не нужно, в моей душе разочарование и отчаяние». При этом Волочкова преисполнилась благодарности и выразила ее на высокой патетической ноте: «Я ни при каких обстоятельствах не позволю никому осквернить Сережу. Он замечательный человек! Те эмоции, которые нас захлестнули, - это дар Бога! Я полюбила его всем сердцем! Но таковы обстоятельства - мы вынуждены перевести наши романтические отношения в русло дружбы...Что для меня, как для женщины, очень тяжело. Строчу со слезами на глазах. Нашу духовную верность и преданность друг другу никто не сможет разрушить».

Фото: instagram.com/volochkova_art

Теперь бы очередь Сергея выйти на авансцену с горькой арией о скоротечном счастье. Но банщик из Подмосковья жестко попрал сложившиеся за века законы драматургии. «Да, мы расстались, но она совершила такие поступки, за которые я не прощаю, - выдал Сергей. - И вместо того, чтобы извиниться или промолчать, она строит из себя жертву».

Неужели это он на случай на борту напоминает? А понять и простить? Хотя бы в знак благодарности за Мальдивы? Или что-то еще трудно забыть?! Ну пусть хоть немногое в этой любовной драме останется только между ними двоими.

Ясно одно: 46-летняя королева шпагата опять одна. Ох и злая ты, долюшка женская.