Стас Михайлов после операции стремительно теряет вес

Стас Михайлов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стас Михайлов в середине января 2022 года оказался на операционном столе. У любимца миллионов женщин диагностировали аппендицит. Многодетный отец был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы. И вот теперь стало известно о том, что артист после хирургического вмешательства стремительно теряет вес.

Стас Михайлов постоянно на связи с фанатами, регулярно делясь с разными фотографиями и видео. Но в какой-то момент прославленный артист пропал. Спустя несколько дней исполнитель хита "Все для тебя" объявился и объяснил, что с ним случилось. Стас сообщил, что попал в больницу.

По словам певца, к своим 52 годам он и подумать не мог о том, что окажется госпитализирован из-за аппендицита. В критический момент Стас оказался дома, а не уехал на гастроли. К счастью, медики вовремя успели помочь именитому пациенту.

"Привет, любимочки! Уже все позади! Слава Богу Наш Стас снова с нами. Чувствует себя отлично! Сегодня сняли швы", - сообщила жена звезды Инна Михайлова.

Сам Михайлов подчеркнул, как благодарен врачам за своевременную и качественную медпомощь. По его словам, он чувствует себя довольно бодрым.

Супруга позаботилась о том, чтобы ее мужу помогли исцелиться помимо медиков и высшие силы. Она ходила с детьми молиться святой Матроне Московской в монастырь. "…исцели недуги наша лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний", - причитала блондинка.

После чего рассказала, что Стасу сейчас приходится жить в щадящем режиме, дабы восстановиться после серьезной медицинской манипуляции. Оперативное вмешательство не прошло даром для неунывающего шоумена. Инна призналась, что за время болезни возлюбленный похудел на целых 10 килограммов и, по всей видимости, продолжает стремительно терять вес.

Похудевший Стас Михайлов удивил фанатов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как известно, после удаления аппендицита пациентам приходится длительное время сидеть на диете. Каши, тушеные овощи и паровые котлеты нередко способствуют восстановлению всех систем организма. Также снижается калорийность блюд за счет уменьшения жиров, а это, в свою очередь, способствует плавному снижению веса.