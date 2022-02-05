В США исследуют содержимое мусорной корзины Трампа

Дональда Трампа обвинили в «потенциально незаконной привычке» рвать бумаги. Фото: REUTERS

Национальное управление архивов и документации США передало в спецкомитет Палаты представителей Конгресса ряд документов, которые могут иметь отношение к штурму Капитолия 6 января прошлого года.

Члены спецкомитета были удивлены тому, что большая часть бумаг, представленных славящихся своей аккуратностью архивариусами, была сначала разорвана, а затем склеена.

Чиновники сообщили, что причиной порчи важных документов была «потенциально незаконная привычка Дональда Трампа рвать документы в мелкие клочья и выбрасывать их».

В связи с тем, что в США действует Закон о президентских записях, обязывающий сохранять все документы, связанные с исполнением действующим главой государства своих обязанностей, работникам Белого дома приходилось собирать с пола и вынимать из мусорной корзины Трампа обрывки всех бумаг и склеивать их для последующей передачи в архивы.

При этом в Национальном архиве США подтвердили, что множество «бумаг, разорванных президентом Трампом, вообще не реконструировались», передает WP.

Спецкомитет Палаты представителей особенно интересует все, датированное 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа, собравшиеся на митинг с его участием в столице США, пошли на штурм Капитолия.

Пока же правовед, профессор Нью-Йоркского университета Стивен Гиллерс заявил, что уничтожение Трампом документов «можно квалифицировать как преступление по отношению к государственной собственности, тем более если оно было намеренным».

Гиллерс уверен, что даже заметки, сделанные Трампом для себя, «могут считаться как сделанные президентом, и, соответственно, их уничтожение также является уничтожением государственной собственности».