«Упал прямо на глазах у студентов»: Создатель «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин умер после зачета

В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни скоропостижно умер режиссер и сценарист Виктор Бутурлин. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на 76-м году жизни скоропостижно умер режиссер и сценарист Виктор Бутурлин. Виктор Иванович жил в Санкт-Петербурге, там же с 1981 года работал режиссером-постановщиком на «Ленфильме», преподавал. С его постоянного места работы и пришла 5 февраля печальная новость: «Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин - режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом».

Первые подробности о смерти Виктора Бутурлина появились на форуме сайта kino-teatr.ru в разделе «визиток» знаменитостей, где обсуждаются их фильмы. Режиссер Юрий Фетинг из Санкт-Петербурга 5 февраля оставил такое сообщение: «Владимир Иванович Бутурлин ушел почти мгновенно. Накануне он принимал зачет у молодых режиссеров в Высшей Школе режиссеров и сценаристов при «Ленфильме». Зачет затянулся до 23.40. Было принято решение прекратить зачет и последнего студента выслушать на другой день. Студенты провожали мастера к машине. И вдруг прямо перед «Ленфильмом» Виктор Иванович упал. Все студенты и педагоги ВШРиС пытались привести его в чувства. Через 20 минут приехала «Скорая». Утром сообщили о смерти мастера. Сегодня день скорби и памяти о прекрасном человеке и замечательном режиссере Викторе Ивановиче Бутурлине». «Скорая помощь» отвезла Виктора Ивановича в больницу, где он умер.

Режиссер Юрий Фетинг из Санкт-Петербурга 5 февраля оставил сообщение

На этом форуме ранее поклонники творчества Виктора Бутурлина делились отзывами о его фильмах. Мнение зрителей – самое важное. Чаще всего хвалят сериал «Жить сначала» - о молодой женщине, которая попала в тюрьму по несправедливому обвинению и еще «Альку». «Алька» - сериал про выпускниц хореографического училища, балерин Альку и Надю, которые пробивались на фронт в начале Великой Отечественной войны. Надя погибла, но Альку это не остановило, и она опять отправилась на передовую – в разведвзвод. Пользователь Колесова из Питера пишет: «Увидела случайно по ТВ фильм Алька. Не могла оторваться, пересматриваю онлайн. Вот много фильмов о войне, но далеко не все берут за душу. Фильм снят с такой огромной любовью, видно, что режиссер вложил в него всю душу, поэтому и трогает так. Третий день живу с ним, пересматривая опять…»

Так вышло, что именно на военную тему последняя работа в жизни Виктора Ивановича - документальный фильм «Одна на всех».

Но большинство зрителей смотрели сериальные работы мэтра на «ментовские темы». В середине 90-х годов прошлого века самым модным сериалом стали «Улицы разбитых фонарей». Как раз первые серии абсолютно нового по тем временам проекта на нашем ТВ посмотрело рекордное число людей – это подтверждали рейтинги. И как раз Виктор Бутурлин снимал самые первые серии и «Улиц разбитых фонарей», и «Убойной силы». В январе 2022-го было уже 20 лет с выхода первой серии «Улиц разбитых фонарей» - той самой, в создании которой участвовал Бутурлин.

Виктор Иванович вообще был отличный специалист по «кинокриминалу»: режиссер снял 4-ую и 5-ую части сериала «Женская логика» с Алисой Фрейндлих в главной роли.

Сам Виктор Бутурлин объяснял, как в его жизни появились «менты» - так называют первые криминальные сериалы. На «Ленфильме» в «лихие 90-е» работы не было, поэтому все искали как бы заработать. Виктор Иванович рассказывал в интервью kp.ru: «В курилке встречаю Александра Капицу. Он в административной группе «Ленфильма» работал. Его просто не воспринимали как продюсера, который может запустить какой-то проект. И вот он мне вдруг говорит: «Витя, слушай, хочу предложить работу тебе, Рогожкину, Володе Бортко…» Я опешил. А он продолжает: «Есть такой Андрей Кивинов. Читал? Он пишет всякие ментовские истории. Очень классно!» Ну мы с товарищами, конечно, восприняли это в штыки: «Мы же кинематографисты!» Но он мне одну книжку сунул в руку, я ее дома почитал и понял, что автор талантливый. Там очень интересная драматургия. А как он точно слепил характеры из своих друзей! Прочитав только описание, мы подобрали актеров, которые были очень на них похожи. Особенно, конечно, Дукалис… В общем, я не мог отказаться».

Это называется профессиональное чутье. Виктор Бутурлин показал как надо снимать народный сериал, первые сезоны которого до сих пор повторяют по ТВ. Как верно заметил Виктор Иванович: «Думаю, мы запустили первый русский настоящий сериал. Не знаю, почему потом не сохранили уровень первых серий. Наверное, из-за того, что снимались они не по книгам Кивинова. Дух этот был утерян. А тогда, в 1995-м, все это было свежо, ярко. Было такое время, состояние, настроение, так играли. Сейчас такое кино уже не сняли бы, конечно…»