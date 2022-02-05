Умер Виктор Бутурлин, режиссер "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы"

Российский режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств Виктор Бутурлин Фото: Олег ЗОЛОТО

Умер Виктор Бутурлин, российский режиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств. Он был наиболее известен как режиссер популярных сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Печальную новость в субботу, 5 февраля, сообщили в киностудии "Ленфильм". Отмечается, что Бутурлину было 75 лет.

"Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин - режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом", - говорится на сайте киностудии.

Дипломной работой Бутурлина стала картина "Прозрачное солнце осени" по рассказу Юрия Трифонова. В "Ленфильме" режиссер дебютировал с лентой "Аплодисменты, аплодисменты". А его фильм "Садовник" и "Торможение на небесах" были отмечены наградами многих кинофестивалей. Но наибольшую известность Бутурлин получил как режиссер популярных сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".

Причина смерти режиссера пока неизвестна. Отмечается, что о времени прощания с Виктором Бутурлиным будет сообщено позднее.

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 февраля на 98-м году жизни умер советский и казахстанский писатель и переводчик Абдижамил Нурпеисов. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента Казахстана Жанарбек Ашимжанов.