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В мире5 февраля 2022 20:37

В Марокко умер 5-летний малыш, которого спасатели несколько дней вызволяли со дна колодца

Спасательная операция, за которой следил весь мир, завершилась. Ребенка подняли на поверхность, но он скончался от полученных травм
Людмила ПЛОТНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Спасательная операция, за которой следил весь мир, длилась несколько дней

Спасательная операция, за которой следил весь мир, длилась несколько дней

Фото: REUTERS

В мировых выпусках новостей и соцсетях транслируют видеокадры, снятые в Марокко. На них видно, как спасатели и волонтеры поднимают из глубокого и узкого колодца мальчика.

5-летний Райан упал в 32-метровый узкий колодец в четверг. И все последующие дни спасатели пытались помочь ему.

Они не могли спуститься в узкий шурф и стали рыть параллельный. Опустившись на нужную глубину, спасатели пробурили перемычку, через которую и смогли добраться до малыша.

Спасатели не могли спуститься в узкий шурф и стали рыть параллельный

Спасатели не могли спуститься в узкий шурф и стали рыть параллельный

Фото: REUTERS

Весь мир следил за ходом операции. Хэштег #SaveRyan быстро поддержали пользователи Твиттера.

В последние часы опущенные в колодец камеры фиксировали, что Райан перестал подавать признаки жизни. И вот ребенка подняли на поверхность. С травмами головы его отправили вертолетом в ближайший госпиталь. К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти малыша не удалось - Райан скончался от полеченных травм.

Райан упал в глубокий колодец, когда, скорее всего, игрался рядом с ним

Райан упал в глубокий колодец, когда, скорее всего, игрался рядом с ним

Фото: REUTERS

Райан упал в глубокий колодец, когда, скорее всего, игрался рядом с ним. После нескольких часов поисков отец ребенка понял, что Райан оказался в колодце, и вызвал спасателей.

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