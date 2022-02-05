За операцией по спасению упавшего на дно колодца марокканского мальчика следит весь мир

Сотни тысяч людей по всему миру следят за спасательной операцией, которая уже несколько дней длится в Марокко. Из колодца пытаются достать мальчика. Фото: REUTERS

Сотни тысяч людей по всему миру следят за спасательной операцией, которая уже несколько дней длится в Марокко. Там на дно 32-метрового узкого колодца упал маленький мальчик по имени Райан.

Спасатели выкопали параллельный колодцу туннель. Теперь им осталось пробурить перемычку между ними. По их подсчетам, между ними и ребенком – считанные метры. Но из-за угрозы обрушения работа идет медленно, и никто не может сказать – сколько времени понадобится еще.

Никто пока также не знает – в каком состоянии находится мальчик: камеры показывают, что он лежит на боку. Двумя днями ранее было видно, что он двигался. Также неясно – смог ли он воспользоваться едой и кислородной маской, спущенными на веревке на дно колодца.

Тысячи людей стоят у ямы в ожидании чудесного спасения, там же дежурят врачи и стоит вертолет, готовый сразу же взмыть в небо, чтобы доставить ребенка в больницу.

Одним из главных хэштегов Твиттера сейчас является #SaveRayan (англ. – спасти Райана), о его спасении молятся тысячи людей по всему миру. Вечером в субботу, 5 февраля, стало известно, что спасателям удалось добраться до малыша - Райана вынесли из колодца и отправили вертолетом в ближайший госпиталь.

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