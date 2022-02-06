Платиновый юбилей королевы: Хрущев подарил Елизавете II коня, а Меган Маркл покорила ее поющим хомяком

Королеве преподнесли торт с символикой юбилея. Фото: REUTERS

В свои 95 лет английская королева является самым долго правящим монархом среди ныне живущих. В 2015 году ее величество уже побила рекорд, установленный ее прабабушкой, королевой Викторией, по длительности правления на Британских островах - 63 года и 7 месяцев. А если она останется на престоле до лета 2024 года, то войдет в историю как самый долго правящий монарх Европы, опередив короля Франции Людовика XIV.

В честь 70-летия восшествия королевы Елизаветы II на престол сайт kp.ru вспоминает самые знаменитые ее приемы.

Королева Елизавета II, принц Гарри и его супруга Меган Маркл во время мероприятий, посвященных столетию Королевских ВВС. Июль 2018 года. Фото: Chris Jackson/Getty Images

ПЕРВЫЙ ВАЛЬС

Первым русским, кто оказался на приеме у Елизаветы II, был советский контр-адмирал Олимпий Рудаков. Это произошло в дни коронации новоиспеченной королевы, в июне 1953 года. Тогда в честь этого события проводился военно-морской парад, в котором участвовало более 250 английских судов и 22 иностранных. Среди них был и советский военный крейсер «Свердлов» под командованием Рудакова.

По традиции именно Россия должна поздравлять молодого английского монарха, но «Свердлов» попал в страшный шторм и задерживался. Торжества откладывались. Наконец появился советский корабль, который на большой скорости влетел в узкий и запруженный судами Спитхэдский рейд и, шокировав зрителей, элегантно пришвартовался на положенном месте всего за 12 минут вместо полутора часов.

О маневрах советских моряков тут же было доложено Елизавете II, которая, сохраняя спокойствие, дожидалась капитана. Появившийся Рудаков преподнёс королеве от советского правительства (его возглавлял тогда Георгий Маленков) горностаевую мантию, ее Величество крайне тепло приняла такой подарок.

После английского похода родилась легенда, что Елизавета II настолько была поражена бравым советским адмиралам в белоснежном кителе, что первый вальс на балу танцевала с Рудаковым. Однако штурман «Свердлова» Заколодяжный опровергает это: «Не танцевала королева первый вальс с нашим командиром, так как бала с участием королевы для иностранных моряков не было да и быть не могло. Был за 3 дня до прибытия королевы традиционный обед и бал для иностранных и британских офицеров, который давал командующий Портсмутской базой».

ОБЕД ПО-ГАГАРИНСКИ

Первая встреча английской королевы с руководством СССР состоялась в 1956 году, когда с официальным визитом прибыл Никита Хрущев. Тогда советская делегация преподнесла Елизавете II поистине царские подарки: коня ахалтекинской породы, бриллиантовую брошь с сапфиром, соболиную пелерину, картину Айвазовского, шкатулку с изображениями членом королевской семьи. Принцу Филиппу достался ларец с винами, шкатулка с изображением Елизаветы II, тульский самовар и картина с русским пейзажем. Не забыли о подарках детям, им вручили комплекты советских детских книг и наборы конфет. Отдельно принц Чарльз получил коня арабской породы, а принцесса Анна - живого медвежонка и палехскую шкатулку.

Особой чести удостоился первый космонавт Юрий Гагарин. Во время мирового турне Елизавета II пригласила Гагарина на ланч в Букингемском дворце. За столом космонавт сидел рядом с королевой и рассказывал ей о полете и своих впечатлениях, а принц Филипп уточнял технические детали.

Ходят мифы, что в конце чаепития Гагарин съел дольку лимона, остававшуюся в чашке, чем удивил королевскую семью. Но это настолько им понравилось, что после они переняли эту «русскую привычку». Рассказывают, что во время ланча Гагарин, растерявшись при множество столовых приборов, взял в руки самую большую ложку и заявил: «будем есть по-русски» и взялся за салат. Королева рассмеялась и поддержала: «Давайте есть по-гагарински».

Елизавета II и Мэрилин Монро на премьере фильма «Битва у Ла-Платы». 1956 год. Фото: Harry Myers/Shutterstock

Среди удостоенных встречи с ее величеством не только главы государств и политические деятели, но и множество артистов. Например, Мэрилин Монро, с которой Елизавета II увиделась на премьере фильма «Битва у Ла-Платы» в кинотеатре «Одеон». Еще в этом списке - «Битлз», создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг, футболист Дэвид Бекхэм, Леди Гага, Элтон Джон, исполнители роли Джеймса Бонда Шон Коннери и Дэниел Крэйг и многие другие.

С КОРАБЛЯ - В МОСКВУ

За все время своего правления Елизавета II лишь однажды побывала в России. Это произошло в 1994 году. Долгое время Букингемский дворец отказывался от официальных визитов в СССР, поскольку королевская фамилия

отказывалась встречаться с последователями большевиков, стоявшими за убийством императора Николая II (он был двоюродным братом английского короля Георга V).

Служба протокола Кремля доскольнально прорабатывала визит королевы. По протоколу, если у страны есть морская граница, то ее Величество, как глава крупнейшей морской державы, должна прибыть или покинуть страну морским путем. В итоге, было решено, что Елизавета II прилетит в Москву самолетом, а покинет Россию - на корабле.

В 1994 году британская королева впервые в жизни побывала в России. Фото: Martin Keene/PA Images via Getty Images

За время визита королева побывала в соборах Московского Кремля, Большом театре, центре по реабилитации детей-инвалидов, на открытии музея Старый английский двор, а также на двух ужинах - в Кремле и британском посольстве. После этого Елизавета II отправилась в Петербург, где осмотрела Эрмитаж, Петропавловскую крепость.

Не обошлось без конфузов. Протокол запрещает прикасаться к ее величеству, а Борис Ельцин, будто забыв об этом, потянулся помочь королеве снять пальто. Но Елизавета II вышла из неловкого положения, увернувшись от российского президента. Другой курьез произошёл в Петербурге на ужине. Перед началом своей речи королева согласно церемониалу изящно ударила деревянным молоточком по столу. Ельцин решил не отставать и, взяв ответный тост, начал громко стучать кулаком по столу. Представительница династии Виндзор лишь шутливо всплеснула руками на такую бестактность.

ОБРАЗЕЦ БРИТАНСКОГО ЮМОРА

Поговаривают, что королева обожает сюрпризы и розыгрыши, а дорогим и серьезным подаркам предпочитает шуточные. По слухам, она осталась в восторге от игрушечного поющего хомяка в костюме Сант-Клауса, которого ей преподнесла Меган Маркл на Рождество.

Даже во время экстремальных обстоятельств Елизавета II умеет сохранить лицо. В 1986 году во время официального визита в Новую Зеландию протестующие забросали королеву и принца Филиппа яйцами. Позже на торжественном банкете ее величество заметила: «Новая Зеландия издавна славится своими молочными продуктами, хотя я должна сказать, что предпочитаю на завтрак исключительно новозеландские яйца».

СПРАВКА «КП»

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