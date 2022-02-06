"Киев бомбили, нам объявили…", Бильд и Блумберг – близнецы-братья, Герцен, Шнуров и Генрих IV, "Понесусь в вихре пляски молодецкой", борьба Питта-младшего с портвейном

Информационное агентство Блумберг без малого два месяца сообщает о намерениях России вторгнуться на Украину. Фото: Shutterstock

Антон Палыч Чехов однажды заметил, что если в пьесе ружье висит на стенке, то в последнем акте оно должно выстрелить. А иначе зачем вешать. Чеховское правило применимо и к журналистике. Информационное агентство Блумберг без малого два месяца сообщает о намерениях России вторгнуться на Украину, и разоблачаемые им чудовищные планы Кремля делаются с каждым новым сообщением еще страшней, еще чуднее.

Поэтому не удивительно, что в полночь по московскому времени с 4 на 5 февраля информированный Блумберг поведал: "Киев бомбили, нам объявили, что начался война". Спустя полчаса, однако, выяснилось, что это случай так называемого вранья, и сами информационные агенты с прискорбием (искренним или фальшивым – нам неведомо) признали. Объяснив, что для максимальной оперативности информирования у них были заготовлены разные заголовки, а на выпуске их попутали.

Это бывает. В "Гисторических материалах Федота Кузьмича Пруткова" отмечается, как господин виконт де Брассард, приволакиваясь за молодой супругой богатого ветерана, от разлившегося по его членам любовного пламени замешался и тихо на ухо сказал ей: "Я еду на свою мызу", громко же и прилюдно – "Пойдем на антресоли!". Т. е. тоже перепутал заголовки. За что, впрочем, быв выпровожден из того дому с изрядно накостылеванным затылком, никогда уже в оный назад не возвращался.

Также и сотрудники МИД РФ, энергически накостыляв барона фон Блумберга по затылку, выразили надежду на совершенное изгнание его из информационного пространства. Что не лишено основания, поскольку заранее припасенные заголовки могут быть разными и даже похлеще украинского. Завтра Блумберг сообщит, что внезапно скончался правитель какой-нибудь великой державы, а послезавтра – что какой-нибудь многомиллионный мегаполис полностью разрушен взрывом водородной бомбы. От таких заголовков трудящиеся станут нервничать, так что лучше превентивно накостылять немладоискусного новостника по затылку.

А поскольку одновременно газета "Бильд" напечатала подробную диспозицию блицкрига, который российская военщина, известная всему свету, учинит в феврале – "Erste Kolonne marschiert, zweite Kolonne marschiert usw." -- то любознательный читатель может задаться вопросом:

"Бильд и Блумберг – близнецы-братья,

Кто из них более матери-истории ценен?",

и рассудить в том духе, что всех бы их, развратников, в один мешок и в море.

Когда Бильды-Блумберги являют такую отчаянность, не удивительно, что и деятели отечественной эстрады, всегда довольно решительные, тоже не отстают в смелости полемики. Светский лев С. В. Шнуров сочинил песню в жанре мазаринады, т. е. остро-сатирических и даже пасквильных куплетов, посвященную светской львице К. А. Собчак, где содержались нечистые намеки на то, что истинным родителем ее сына Платона является заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий", а прежде глава Департамента культуры С. А. Капков – "И ничего такого, наставлены рога: похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган".

Сергей Шнуров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такого рода инсинуации известны и в прошлом, причем объектом их являлись венценосные особы. Про матушку-Екатерину сообщалось, в том числе и деятелями освободительного движения навроде А. И. Герцена, что в случае с наследником Павлом предтечей С. А. Капкова был дипломат С. В. Салтыков. А двусмысленные отношения Марии Стюарт с итальянским музыкантом-гастарбайтером (тоже, кстати, культработник) Давидом Риччо привели к разным толкам про сына шотландской королевы, будущего короля Англии и Шотландии Иакова I. Французский король Генрих IV, говоря о своем державном брате, замечал: "Ему следовало бы назваться Соломоном, ведь он тоже сын Давида". Так что в полемическом сюжете и у К. А. Собчак, и у С. В. Шнурова есть знаменитые предшественники.

Ксения Собчак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гуманная Елизавета II, 70-летие царствования которой отмечается ныне, в отличие от Елизаветы l, головы никому не рубила, но некоторая распущенность в среде английской олигархии наблюдалась и при ней. Премьер Борис Джонсон, вдохновляясь вильсоновой трагедией "Чумной город" (послужившей основой для пушкинского "Пира во время чумы") предавался во время строгого локдауна неистовому веселью у себя на Даунинг-стрит, 10. Кинохроника запечатлела, как бодипозитивная негритянка предстает с огненным мечом синего цвета, а отчаянный Джонсон пляшет вокруг нее вприсядку. В конце концов противники Джонсона обличили его в Палате общин:

"Безбожный пир, безбожные безумцы!

Вы пиршеством и песнями разврата

Ругаетесь над мрачной тишиной,

Повсюду смертию распространенной!

Средь ужаса плачевных похорон".

Джонсон признал, что, возможно, переусердствовал с молодецкими плясками, но в отставку уходить отказался – слишком грозное сейчас время, российские танки изготовились к броску на Киев etc.

Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Тут он, возможно, следует примеру премьера Ее Величества Уильяма Питта-младшего. Хотя Питт и не был замечен в плясках, но из-за высоких психологических нагрузок в связи с наполеоновскими войнами он пристрастился к алкоголю. В день он выпивал более двух бутылок мадеры и шесть бутылок портвейна (854 бутылки мадеры и 2410 бутылок портвейна в год), отчего его неоднократно тошнило на трибуне английского парламента. Это, однако, не мешало ему напрягать все силы против Бонапарта, за добрую старую Англию.

Джонсон пока что еще не тошнил с высокой трибуны, так что тем более в "их самый славный час" он намерен успешно противостоять российской военщине.