Тиктокер Даня Милохин стал актером. Снимается в сериале вместе с Гошей Куценко в роли школьной звезды

Даня Милохин снимается в сериале "Классная Катя" Фото: СОЦСЕТИ

В зимних лесах Московской области (усадьба Середниково) стартовала работа над комедийным сериалом «Классная Катя» (СТС), где впервые в качестве актера попробует себя Даня Милохин — самый популярный тиктокер России.

К 20 годам парень попробовал себя уже в очень многих ипостасях: и как звезда ТВ с душещипательной историей судьбы, и как участник ПМЭФ, и как звезда ледового шоу, и как смелый гость вечеринки в женском платье, и как рано разбогатевший блогер.

В кого еще Милохин не игрался? Верно — в артиста.

В новом сериале Даня играет старшеклассника (беби-фейс в помощь!) по фамилии Петров, у которого в школе появляется красивая и молодая географичка по имени Катя — дочь подмосковного мэра (Гоша Куценко).

Милохин снимался в кино, но это были небольшие эпизоды: документалка «Блогеры и дороги» и сериал «Евгенич» (камео) с Сергеем Жуковым из «Руки вверх!» в главной роли. В «Классной Кате» Даня получил гораздо больше экранного времени.

Фото: Instagram.com

- Очень любил школу и русский язык, - неожиданно признался блогер, который вырос в детдоме, учебу никогда не вспоминал и довольно косноязычно изъясняется. - А сейчас на съемках будто проживаю новую жизнь - своего героя Петрова. На самом деле кинематограф входит в мои грандиозные планы. И я бы хотел сыграть с однофамильцем своего персонажа - Александром Петровым.

В проекте сразу несколько участников шоу «Голос» (Валерия Астапова — собственно, та самая Катя и Антон Лаврентьев — учитель музыки), а еще юная звезда «Закрытой школы» Луиза Габриела Бровина и уже игравшая педагогов Алена Бабенко. Художники и гримеры проекта постарались приблизить образы учителей к узнаваемым советским киногероям.

— Моя мама педагог, и я, конечно, питаюсь воспоминаниями о своей советской школе, которую очень любила, — объяснила Бабенко. — Мой завуч, кстати, похожа на Нору Спартаковну, особенно манерой говорить, поэтому держу ее образ в голове. Мы покажем эффектное превращение из сухаря и синего чулка в женщину. И мне есть что сказать в этой роли: когда-то я тоже смотрела в зеркало, но не видела своего лица. Вот и моей героине предстоит вспомнить, каково это — когда ты себе нравишься.

После подмосковной усадьбы Середниково Алена вместе с группой переедет в Ногинск, где школу главных героев «сыграют» сразу два учебных заведения: гимназия 1908 года и педагогический вуз, расположенный также в дореволюционном здании.