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Звезды7 февраля 2022 11:06

Сделал пластику и купил машину в кредит: Валерий Николаев впервые за шесть лет после ДТП сядет за руль

Актер начал новую жизнь, но опять поскандалил на съемках шоу «Танцы со звездами»
Ирина ВИКТОРОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Актер Валерий Николаев уехал со съемок «Танцев со звездами», не дождавшись финального выхода на паркет. Звезда заставляет нервничать партнершу Сашу Акимову. Фото — канал «Россия».

Актер Валерий Николаев уехал со съемок «Танцев со звездами», не дождавшись финального выхода на паркет. Звезда заставляет нервничать партнершу Сашу Акимову. Фото — канал «Россия».

56-летний актер Валерий Николаев прилагает массу усилий, чтобы восстановить репутацию. Шесть лет назад нетрезвый артист совершил ДТП и исчез с «больших экранов». Теперь Николаев вернулся и на экраны, и в театр. Но некоторые его поступки до сих пор вызывают недоумение: скорее всего Валерий решил сохранить имидж эпатажного актера. Скандалы верный способ привлечь внимание публики. Что же происходит с Николаевым на работе и дома?

В минувшие выходные Валерий Николаев выступил в четвертом туре шоу «Танцы со звездами». Проект идет в прямом эфире. Как нам стало известно: Валерий уехал сразу после своего номера, не дождавшись финального выхода на танцпол со всеми парами. Отношения с напарницей (профессиональной танцовщицей Александрой Акимовой) и даже с одним из продюсеров проекта у Николаева не сложились. По контракту звезды должны слушаться хореографов при постановке номера. За кулисами говорят, что Валерию это не всегда нравится – он считает себе большой звездой в танцах, так как имеет диплом по классу танца (степ) Флоридского университета и работал балетмейстером. Если остальные участники телепроекта репетируют новый номер всю неделю, то Николаев за минувшую неделю приехал на тренировку всего лишь раз на час. Отсюда результат: нервное переживание партнерши и последнее место в турнирной таблице.

Но Николаева это ничуть не расстраивает. Голосование телезрителей его поддерживает и позволило пока остаться в шоу. Валерий и на «танцах» 6 февраля успел сказать добрые слова жене: «Любимая моя, спасибо, что ты жизнь мне спасла!» Четвертая жена «буржуя» Николаева прожила с ним в браке уже семь лет: у воздушной гимнастки Эльмиры Земсковой случилась большая любовь, которая и спасла Валерия. Благодаря ее терпению, Николаев уже несколько лет не пьет – в «полной завязке». Видимо убедившись, что муж не сорвется, Эльмира семь месяцев назад родила сына Никиту. Муж с удовольствием помогает управляться с малышом – от нянь супруги пока решили отказаться.

Жена Эльмира поддержала Николаева в решении сделать пластику. Фото — канал «Россия».

Жена Эльмира поддержала Николаева в решении сделать пластику. Фото — канал «Россия».

Недоброжелатели распускают слухи, что излишняя эмоциональность актера Николаева связана с тем, что он «в алкогольной завязке». Поэтому недавно поскандалил на кинопремии «Золотой Орел» - актера не пустили на церемонию из-за отсутствия приглашения; вызывающе ведет себя на съемках «Танцев со звездами». Но это все «детские шалости» по сравнению с тем, что было раньше. К примеру, восемь лет назад Валерий Николаев в тельняшке, шортах и шлепках вышел во время представления на арену Большого Московского цирка и предъявил претензию Эдгарду Запашному из-за увольнения жены Эльмиры. Оказалось, что Николаев «подшофе» перепутал адрес – его супруга трудилась в другом цирке. Потом было несколько резонансных скандалов с ДТП… Экспертиза показала, что артист психически был здоров. Николаев тогда записал видеообращение: «Я очень виноват. В течение длительного времени я находился в состоянии глубокого стресса, страдал бессонницей, нервным напряжением. В моем сознании, видимо, перепутались жизнь героев на экране с реальной жизнью, и с ролью нормального человека я не справился. Сейчас специалисты помогают вернуть мне психологическое и моральное здоровье. Я вижу и понимаю, что вел себя непозволительно, особенно в отношении сотрудников полиции, которые действовали в рамках закона…»

Когда случилось скандальное ДТП цирковая артистка Эльмира Земскова была на гастролях в Вене: по контракту она не могла бросить работу – в этом случае пришлось бы платить огромный штраф. Но как только Земскова смогла - приехала и поддержала мужа. Тогда-то Николаев и завязал с алкоголем. Поэтому появились новые контракты – антреприза, съемки в сериалах.

Валерий Николаева похудел – занимается в спортзале, сделал блефаропластику – избавился от мешков под глазами. Недавно артист взял автокредит – купил машину, чтобы возить жену с сыном. Скоро Валерий сядет за руль. 76 месяцев лишения прав у актера закончатся в сентябре, и он уже сообщил прилюдно, что теперь выучил назубок все правила дорожного движения.

Этот год у актера будет насыщен событиями. Весной Николаев начинает сниматься в кино, потом сам снимает картину; в плане запуск моноспектакля в одном из столичных театров. В марте Валерий Николаев успеет погулять на свадьбе дочери-артистки (от брака с Ириной Апексимовой) Дарьи Авратинской и актера Егора Корешкова. Мечтает актер Николаев и о расширении своей семьи – они с женой планируют рождение второго ребенка.

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