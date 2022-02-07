Почему Ленин «закрыл» ВЧК, не слушая Дзержинского

Феликс Дзержинский в окружении сотрудников ВЧК. Фото: EAST NEWS

К зиме 1921 - 1922 годов Страна Советов разбила армии белых, подавила мятежи в Кронштадте и Тамбове, установилась на большей части страны, за исключением Дальнего Востока. И после этого было решено не только реорганизовать Рабоче-Крестьянскую Красную армию, но и «избавиться» от ВЧК. Всероссийскую чрезвычайную комиссию упразднили. Появилось ГПУ - Государственное политическое управление. Почему? Что не так оказалось с чекистами?

БЕЗ ШИНЕЛЕЙ И ВАЛЕНОК

В конце 1921 года заместитель Феликса Дзержинского в ВЧК Иосиф Уншлихт пишет в Политбюро подробную докладную о плачевном положении дел. Читаешь - и ощущение, что государство забыло про самых верных своих бойцов.

В 1920-м в органах ВЧК на довольствии стояло 358 тысяч человек. К осени 1921-го осталось 287 тысяч. Лишь половина из них - сотрудники Особых отделов (военная контрразведка) и чекисты (ЧК). Остальные - войска Внутренней охраны, пограничники и батальоны ДТЧК (охрана железных дорог). Но и урезанному личному составу накануне зимы не дали из обмундирования… да почти ничего не дали!

Только десятую часть от нужного числа шинелей и папах доставили борцам с контрреволюцией и бандитизмом. Лишь каждый седьмой смог получить новые валенки, шаровары походные и нательное белье. Всего 3 тысячи полушубков и только 20 тысяч телогреек накануне суровой зимы выписали бойцам железного Феликса.

Уншлихт, второй человек в ВЧК, негодовал:

- Снабжения необходимыми предметами для ведения секретной работы органы ВЧК не имели. Прибегали к случайным способам, заготовляли из числа реквизируемых вещей или урывали из обмундирования, полагаемого гласным сотрудникам и красноармейцам.

И продуктами чекистов снабжали из рук вон плохо. Даже положенную им половину от фронтового красноармейского пайка не выдавали. Вот месячная норма на сотрудника ВЧК: мяса или рыбы - 9 ½ фунтов (4.6 кг), сахара - 1 фунт (453 гр), хлеба 48 ¾ фунта (22 кг), жиров - 1 фунт, кофе - ¼ фунта (115 гр).

- Даже указанная норма выдается не в полной мере, - возмущался зам.начальника ВЧК и предупреждал: - Учитывая нахождение их в безпрерывной (так в докладной — ред.) боевой обстановке, не получающие необходимого для жизни довольствия… они легко могут поддаться подкупам как со стороны контрабандистов, шпионов, так и со стороны иностранных дипломатических и торговых миссий.

А зачем государству рабочих и крестьян босой, голодный и злой чекист? Подверженный риску подкупа?

Уншлихт просит Политбюро отпустить как минимум 2 миллиона рублей в валюте для закупки обмундирования и продовольствия «на усиление и повышение качества работы органов ВЧК в пограничных пунктах и столичных городах».

Телеграмма Молотову о массовом разложении дисциплины. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ЗОЛОТО И СОКРАЩЕНИЯ

В конце ноября 1921-го Политбюро принимает два решения.

Одно - о сокращениях в рядах ВЧК. Другое - о выделении золота на нужды оставшихся бойцов.

В выписке из протокола № 78 от 18.11.21 сказано:

- Передать вопрос о сокращении штатов ВЧК в назначенную Совнаркомом комиссию в в составе Каменева, Курского и Дзержинского в связи с вопросом о функциях ВЧК. Срок окончания работ ввиду их спешности установить недельный.

Через 7 дней член Политбюро ЦК РКП(б) Лев Каменев и нарком юстиции Дмитрий Курский предложили определить штаты ВЧК в 90 тысяч человек и 15 тысяч резерва. Нарком внутренних дел Феликс Дзержинский предлагал 100 плюс 25 тысяч. Но глава НКВД и Чрезвычайно комиссии товарищей не убедил.

В выписке из протокола № 62 от 21.11.21 указано:

- Поручить комиссии в составе Троцкого, Дзержинского и Михайлова рассмотреть вопрос о выделении 1.8 миллиона рублей золотом для обмундирования всей погранохраны и предложение Троцкого об ассигновании известной суммы золотом на обмундирование отрядов особого назначения, в первую очередь на Украине.

Через три дня Политбюро обязало Военное ведомство «немедленно на 100% удовлетворить требование ВЧК на обмундирование войск ВЧК на пограничной охране». А Наркомпрод обязали еженедельно (!) докладывать Политбюро, как чекисты снабжаются продуктами. Кроме того, 340 тысяч рублей выделялись «на секретные расходы ВЧК». Тогда же решили премировать за поимку контрабандистов.

Но пока глава НКВД и ВЧК без успеха продвигал своей проект реформы его организации, лидер государства Владимир Ленин сообщал главе Моссовета и своему соратнику Льву Каменеву: «Товарищ Каменев. Я ближе к вам, чем к Дзержинскому». Ильич поддерживает проект, где полномочия ВЧК «усыхают» так, что к ее замене на другую структуру остается один шаг.

Почему? Ленин опасался слишком большого усиления роли ВЧК и ее руководителя?

Скорее, считал задачу Чрезвычайной комиссии выполненной в главном - контрреволюцию они подавили. Самыми жесткими методами. Но методы пришла пора менять.

Телеграмма Дзержинского Троцкому и Молотову о недопустимости сокращения войск ВЧК. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ХОЛОДНАЯ ЗИМА-1922

Перед наступлением нового, 1922 года, в Москве прошел IX Всероссийский съезд Советов. После докладов Ленина и Каменева было предложено упразднить ВЧК и создать Государственное политуправление при Наркомате Внутренних дел. Карающий меч партии решили перековать, иначе заточить и вложить в новые ножны.

12 января 1922-го Дзержинский, которого нет в Москве, шлет телеграмму в Политбюро (Троцкому, Молотову) и Уншлихту.

Железный Феликс возмущен:

- Реввоенсовет входит в СТО (Совет Труда и Обороны) с предложением сократить войска ВЧК до 20 тысяч. Считаю это абсолютно непригодным. Прошу вопрос приостановить до моего возвращения. Протестую, что такое предложение, подрывающее организацию безопасности Республики, вносится без согласования со мной как Наркомом внутренних дел и Председателем ВЧК.

14 января Троцкий называет протест Дзержинского «неосновательным». В том смысле, что «никаких шагов помимо ВЧК не предпринималось».

С 30 января по 6 февраля 1922 года прошли знаковые для чекистов заседания Политбюро и Президиума ВЦИКа.

30-го обсудили Проект. 6-го приняли Постановление об упразднении ВЧК и создании Государственного Политуправления внутри Наркомата внутренних дел. На ГПУ возлагались 6 задач:

- подавление открытых контр-революционных выступлений, в том числе бандитизма;

- борьба со шпионажем;

- борьба с контрабандой;

- политическая охрана границ;

- охрана грузов, идущих по воде и железной дороге;

И самый секретный пункт - «выполнение спецпоручений Президиума ВЦИК или Совнаркома по охране революционного порядка».

Руководство ГПУ возлагалось на наркома внутренних дел - или его заместителя.

Право на вынесение приговоров (которым ВЧК пользовалось широко) у ГПУ забрали. Это Ленин считал особенно важным. Впрочем, сам он на этих заседаниях не был - в отличие от Сталина, Троцкого, Молотова, Калинина и Бухарина.

Но мнение Ильича было известно - и оно стало решающим.

Постановление ВЦИКа, где говорится об упразднении ВЧК и новых задачах ГПУ. Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

1922-й стал для чекистов годом борьбы не только с контрреволюцией, бандитизмом и шпионажем. Троцкий в апреле добивается в Политбюро сокращения воинских частей ГПУ до 50 тысяч. Сталин в мае требует объяснений от наркома рабоче-крестьянской инспекции Цюрюпы, почему директива ЦК об улучшении положения сотрудников ГПУ не выполняется. А Уншлихт в те же дни на бланке ГПУ отправляет совсекретную депешу Ленину, которая начинается со слов «отсутствие финансовых средств ставит в безвыходное положение наших сотрудников и не позволяет вести оперативной работы». И просит «поставить на ближайшее заседание Политбюро вопрос о дальнейшем существовании ГПУ».

В стране царили разруха и голод. Бушевала невиданная инфляция. Но руководство страны после жестких обсуждений пошло на большие траты на заграничную агентуру (1.6 млн рублей золотом), на секретные расходы (10 млн. довоенных рублей), на выдачу пособий семьям погибшим и раненных при исполнении сотрудников (100 млрд. «новыми»), и на оплату квалифицированных работников ГПУ как квалифицированных рабочих.

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