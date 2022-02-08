Четыре месяца до школьных экзаменов: спрос на репетиторов вырос вполовину

По данным Авито Услуг, за 2021 год спрос на репетиторов вырос по всей стране на 49%. Фото: Shutterstock

Выпускники определились, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ и ОГЭ. До сдачи осталось всего четыре месяца, и многие родители понимают: в погоне за хорошими баллами без репетитора не обойтись.

По данным Авито Услуг, за 2021 год спрос на репетиторов вырос по всей стране на 49%, но в некоторых городах зашкаливало под 150%. Самые востребованные преподаватели по математике (+ 68%), таких чаще всего искали в Красноярске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Новосибирске. На втором месте репетиторы по русскому языку (+63%), такие особенно востребованы в Новосибирске, Сочи, Воронеже, Екатеринбурге и Омске. На третьем месте – биологи (+49%), больше всего желающих подтянуть хвосты по этому предмету нашлось в Уфе.

По предложению лидирует русский язык: за последний год объявлений от репетиторов стало на 18% больше по всей стране. Далее следуют история (+16%), математика (+15%) и химия (+14%). В топ-5 также вошла биология — количество объявлений от преподавателей увеличилось на 13%.

Один час занятий стоит от 500 рублей, цена не менялась с 2020 года, отмечают авторы исследования. А вот учить иностранные языки, особенно необычные, выйдет дороже. В прошлом году, к примеру, были в чести репетиторы по корейскому (+ 140%) и японскому (+ 87%). Рынок моментально отреагировал: предложений от преподавателей тоже стало больше. В основном дают онлайн-уроки и берут 650-800 рублей в час. Несложно найти репетитора, у которого есть опыт проживания и обучения в Корее или Японии.

Аутсайдеры по спросу – учителя географии (+21%) и китайского языка (+23%). Незначительно вырос спрос и на учителей по европейским языкам: по немецкому и английскому по всей стране в 2021 году - на 27% и 32%, по французскому - на 39%.