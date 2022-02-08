Лера Кудрявцева вновь угодила в грандиозный скандал: "Так нагло поступать, бессовестно"

Лера Кудрявцева опять оказалась втянутой в скандалы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лера Кудрявцева опять оказалась втянутой в скандалы. На этот раз на ведущую набросилась певица Анжелика Агурбаш. Как заявила артистка, ее выставили в ужасном виде и рассказали про нее такие вещи, от которых у нее волосы дыбом.

Лера Кудрявцева уже не первый год вытаскивает на свет самые разные секреты знаменитых гостей. Причем иногда достоянием общественности становятся совсем неприглядные тайны звезд. Так случилось и с певицей Анжеликой Агурбаш.

Артистка много чего озвучила в эфире шоу "Секрет на миллион" на канале НТВ. Так, она обвинила бывшего супруга Николая Агурбаша в жестокости. С ее слов, во время вспышек агрессии бизнесмен избивал своих сотрудников. А за непослушание сажал с собачью будку. Женщине приходилось несладко. В итоге она решила бежать вместе с сыном от мужа-деспота. Семейный особняк Агурбаш покинула практически с пустыми руками. Ей пришлось распродать драгоценности, чтобы снимать жилье. Собственной квартиры у нее нет до сих пор.

Рассказав об этом, певица стала просить Леру вырезать лишнее. Кудрявцева, по словам Агурбаш, обещала ей, что в эфире не будет никакой грязи. Мол, женщине не о чем переживать.

Но что-то пошло не так. Программа привела Агурбаш, как сама она выразилась, в ступор. Анжелика после увиденного набросилась на Леру. "Я по-человечески попросила Леру, чтобы не было никакой грязи. Потому, что в передаче снимаются прежде всего мои дети. И она лично мне это обещала. Но то, что в итоге я увидела в эфире, конечно, меня повергло в какой-то ступор. Я не понимаю, как можно так нагло поступать с людьми, бессовестно", - цитирует артистку blitz.plus.

Стоит отметить, это не первый скандал с Лерой Кудрявцевой. Не так давно звезда "Интернов" Светлана Пермякова рассказывала, как она согласилась принять участие в шоу. По ее словам, все темы в передаче обговаривают заранее. При этом по задумке программы приглашенные знаменитости отвечают на личные вопросы ведущего, за которые им якобы «платят» деньги. Чем ближе финальная сумма, тем вопросы более острые и провокационные.

Однако посреди выпуска актрисе, как она заявила, внезапно стали задавать вопросы, которых не было в списке. "И тут в эфире мне задаются вопросы, от которых у меня волосы встают дыбом. Мне задаются вопросы о том, о чем мы не договаривались", - вспомнила она. Но больше всего артистку обидело, что секрета на миллион просто не существовало - конверт оказался пустой. Ее об этом предупредили заранее. "Вы миллион не выиграете в любом случае, мы вам не дадим, у нас нет таких финансов", - передала слова продюсеров Пермякова. Однако Светлане нужно было отыграть эмоции, чтобы зритель поверил, что в конверте что-то было.