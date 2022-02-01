Располневшая до неузнаваемости Лера Кудрявцева обескуражила внешним видом

Телеведущая Лера Кудрявцева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева любит удивлять своих поклонников. Телеведущая руководствуется принципом - что естественно, то не безобразно. Так, звездная блондинка не стеснялась показывать себя после операции, когда у нее лопнула силиконовая грудь. А не так давно знаменитость явила себя после страшного приступа. И вот теперь знаменитость и вовсе обескуражила публику, записав видео, на котором предстала сильно располневшей.

Черные брови, свисающие щеки - такой Леру Кудрявцеву фолловеры никогда не видели. Даже давний приятель теледивы Сергей Лазарев не сразу узнал располневшую до неузнаваемости блондинку.

Фото: Instagram.com

Ролик, в котором знаменитость предстала перед поклонниками в непривычном образе, произвел фурор. Лера изменила свою внешность при помощи фильтров, чтобы рассмешить подписчиков. Для пущего эффекта на видео блондинка с аппетитом поедала пельмени.

Стоит отметить, что звезда не боится курьезов. В декабре 2021 года с ней случился невероятный конфуз. Лазарев выдрал у яркой блондинки клок волос на съемках "Песни года 2021".

Кудрявцева обозвала Сережу "тупеньким немножко". А он взял и сорвал огромный цветок с волос блондинки вместе с накладными прядями. Опозоренная Лера сначала потеряла дар речи, а потом с ней случилась настоящая истерика. Лазарев тоже от смеха еле говорил. "Ой, чуть парик не слетел!" - буквально свернулся пополам от хохота музыкант и чуть не упал посреди сцены.

Лера, лишившаяся значительной части своей тщательно уложенной шевелюры, умоляла, чтобы это не снимали. Блондинка хохотала так, что не могла говорить. "Испортил прическу и жизнь мне испортил!" - причитала ведущая. - "Все, ребят, коронавирус, волосы сыплются... Я тебе не прощу этого, понимаешь, да?"