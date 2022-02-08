Новый скандал с Павлом Мамаевым на 269 млн рублей: Пока футболист сидел в СИЗО, его родня тайно скупала недвижимость

Алана Мамаева. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сайту kp.ru стали известны новые детали очередного скандала вокруг футболиста Павла Мамаева. Напомним, его бывшая жена Алана подала иск в Пресненский суд, требуя разделить нажитое в браке имущество по справедливости. По мнению женщины, живя с ней в браке, Мамаев приобретал дорогие объекты недвижимости и оформлял их на своих своих родителей.

В списке скрытых покупок - элитные квартиры на Цветном бульваре и в Хамовниках, дома на Киевском шоссе, нежилое помещение на Никольской и кое-что еще. Свою долю при разделе всего этого добра Алана Мамаева оценила в 269 миллионов рублей.

По словам адвоката Мамаевой Вадима Лялина, о тайных покупках бывшего мужа Алана Мамаева узнала лишь после развода.

- Мы узнали обо всех этих объектах уже на стадии подачи исков и запросов. Никакого согласия на приобретение данного имущества Алана никому не давала. Но дело в том, что часть имущества приобреталась, когда сам Мамаев сидел в СИЗО и колонии (2018-2019 годы, - Авт.).

Адвокат Лялин рассказывает, что доступ к банковским счетам Павла Мамаева был у его отца Константина Мамаева (мужчина скончался в июне 2021 года, - Авт.)

- Распорядителем по счету был его покойный папа. Он распоряжался всеми деньгами Мамаева, которые на тот момент являлись супружескими, совместными деньгами Павла и Аланы. Поэтому сейчас много вопросов. Поэтому иск и приняли.

При этом адвокат уточняет, что указанная в иске сумма в 269 миллионов рублей, - не окончательная.

- Сейчас мы еще получим от нотариуса информацию из наследственного дела (покойного отца Павла Константина Мамаева, - Авт.) и, скорее всего, будем увеличиваться.

Стоит отметить, что претензии Аланы Мамаевой, переданные в суд - это встречный иск на иск Павла Мамаева. Сам футболист записал в список имущества, который просит разделить, две машины, квартиру в Москве и одно машиноместо. Недвижимость, записанную на своих родителей, он не упоминал.

- Это единственная их официальная квартира, маленькая, в которой она сейчас проживает с двумя детьми. Решил Алану на улицу с детьми выгнать, - говорит Вадим Лялин. - Причем, один ребенок - это его кровная дочка. Мальчика он сначала усыновил, а после развода от него отказался.

Kp.ru следит за развитием событий. Дату первого заседания по рассмотрению иска в Пресненском суде Москвы еще не назначили.

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