Наталья Поклонская: Не было б Майдана — не было бы референдума в Крыму

Заместитель главы «Россотрудничества», бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы, Наталья Поклонская Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель главы «Россотрудничества», бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы, Наталья Поклонская в интервью Владимиру Ворсобину на Радио «Комсомольская правда» сделала заявление:

- Я не согласна, что Москва присоединила Крым. Это крымчане решали. Этот выбор был сделан вынужденно - из-за преступных действий Киева по отношению к Крыму. Если б не было переворота в Киеве, не было бы и Крымского референдума. Я вот не думала о референдуме. Да и никто не думал. Лишь благодаря госперевороту люди собрались и стали защищаться. В Уголовном законодательстве это называется крайняя необходимость или вынужденная оборона.

Напоминаем, что Заместителем руководителя «Россотрудничества» 41-летняя Поклонская была назначена 2 февраля 2022 года. А приступила к работе в этой организации с 7 февраля. Предполагает курировать вопросы защиты прав соотечественников за рубежом , а также управление культуры и искусства.

Заместителем к Евгению Примакову Поклонская пришла с должности посла в Кабо-Верде, на котором пробыла недолго — с 13 октября прошлого года. До того работала депутатом Госдумы 7-го созыва, была зампредом комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, возглавляла парламентскую комиссию по контролю за достоверностью декларирования доходов депутатов.

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