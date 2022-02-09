На строительстве АЭС в Бангладеш за 12 дней умерли сразу пять россиян

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Все пятеро российских граждан работали на строящейся при содействии нашей страны атомной электростанции «Руппур» в районе города Ишварди.

Первым 26 января умер попавший в больницу 48-летний Алексей Барченко. После него во сне скончался 40-летний Алексей Шакиров. Еще через три дня после внезапной болезни умер 48-летний Павел Щукин, доставленный в то же медицинское учреждение, что и Барченко. Вечером того же дня тело 59-летнего Василия Толмасова нашли возле его квартиры в доме, где живут специалисты, занятые на строительстве АЭС. На следующий день, 5 февраля, в своей квартире в этом же доме был найден мертвым 45-летний Александр Вортоников.

Вскрытие показало, что смерть всех пятерых объясняется естественными причинами. Например, один из них умер от сердечного приступа, другой - от почечной недостаточности. COVID-19 не диагностирован ни у кого. И уж совсем не соответствуют действительности сообщения некоторых местных СМИ о том, будто россиян "убила радиация". Ядерное топливо на АЭС должны завести только в конце года.

Посольство РФ в Дакке подтвердило, что "смерть российских граждан не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами". Сейчас оформляются необходимые документы для отправки тел россиян на Родину.