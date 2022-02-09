Владимир Жириновский госпитализирован в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве госпитализирован лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

По информации РИА Новости, политик находится в Центральной клинической больнице столицы. О диагнозе Жириновского собеседник агентства не сообщил.

Как писал сайт kp.ru, незадолго до Крещенских купаний Владимир Жириновский призвал запретить их. Лидер ЛДПР мотивировал это тем, что на фоне распространения коронавируса и его штамма «Омикрон» массовые купания в ледяной воде могут быть опасными.

До этого Жириновский заявил, что несколько миллионов американцев придется эвакуировать в Сибирь из-за межнациональных конфликтов в США. Депутат Госдумы напомнил об истории СССР, который, по его мнению, распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины». Как он считает, на сегодняшний день похожая ситуация сложилась в Штатах.