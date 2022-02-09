Коллеги готовятся объявить в розыск пропавшую после инсульта Елену Кондулайнен

Прошло полтора года, как актриса Елена Кондулайнен попала в больницу с диагнозом инсульт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прошло полтора года, как актриса Елена Кондулайнен попала в больницу с диагнозом инсульт. Беда случилась с ней в июле 2020 в ресторане «Времена года», где после самоизоляции встретились в узком кругу артисты Театра Луны (в этом театре служит Кондулайнен). Елена долгое время провела в реанимации в тяжелом состоянии.

Потом была длительная реабилитация. Но полностью восстановиться, как мы поняли, ей не удалось. Что с ней происходит сегодня не знает никто.

Заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский сказал kp.ru, что Кондулайнен на звонки не отвечает и сама не звонит. Связи никакой нет, только зарплату ей отправляют.

- Она присылает по почте в отдел кадров бюллетени о том, что болеет. Такая односторонняя связь. Пройдет еще какое-то время и тогда объявим Кондулайнен в розыск, - то ли в шутку, то ли всерьез сказал Краснопольский и посоветовал обратиться в гильдию актеров России. Но и там нет информации о Кондулайнен – пропала со всех радаров.

Получается, что актрисой, которая попала в беду, особо никто из коллег не интересуется.

Завтруппой театра "Луны" Татьяна Пахомова утверждает, что разговаривала с Еленой Кондулайнен два дня назад (хотя телефон, по которому она звонила всегда «недоступен», мы проверяли не раз). И та как будто бы ей сказала, что чувствует себя нормально, просто пока не может прийти в театр.

- Она очень хочет выйти на работу. Не выходит из-за пандемии. От помощи отказывается, говорит, что справляется сама, - рассказала Татьяна Валерьевна.

Ничего не известно о Кондулайнен и ее коллегам по театру. Народный артист Евгений Герчаков играл с Кондулайнен в спектаклях.

- В театре никто ничего не знает, что с ней, - говорит Евгений Аркадьевич. – На телефонные звонки Лена не отвечает. Но в театре есть люди, которые должны поддерживать с ней связь… Будем надеяться, что Лена все-таки не одна, что рядом с ней ее взрослые сыновья Александр и Михаил.

И все-таки нам удалось дозвониться до Елены Кондулайнен. Речь у нее четкая, мысль, правда, не ясна…

- Оставьте меня в покое, я ничего не хочу, - с полуоборота завелась вдруг актриса. - Ага, беспокоятся обо мне?! Мне ничего не нужно, я уже на пенсии…

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