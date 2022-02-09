Саакашвили "признался", что вел "тайную дипломатию" с Лукашенко

В суде экс-президент Грузии заявил, что именно благодаря этим встречам двух президентов Минск не признал независимость Абхазии и Южной Осетии Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в горсуде Тбилиси, похоже, окончательно сошел с ума. Сегодня на очередном заседании он сначала спел гимн Украины под фонограмму из телефона адвоката, при этом держал переданный ему флаг Украины вверх ногами. А после исполнения "щеневмерлы" изрядно поседевший Саакашвили ошарашил всех признанием, что он тайно встречался с президентом Белоруссии Лукашенко, когда вел "тайную дипломатию". И встречался не где-нибудь, а в Лондоне. И именно благодаря этим переговорам один на один, очень тайным, Лукашенко дескать не признал независимость Южной Осетии и Абхазии.

- Впервые говорю об этом, я четырежды летал в Лондон, встречался с Лукашенко, - заявил Саакашвили в суде, проигнорировав задаваемые ему в суде вопросы, и гордо добавил. - Это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко, является результатом моих поездок в Лондон.

Мишины фантазии понять можно. Ему корячится новый и очень внушительный срок. Помимо прочего, он обвиняется еще и в том, что во время своего президентства в 2004-2013 годах он растратил на личные нужды более 9 млн лари (свыше 5 млн долларов) по курсу того времени. И за это ему грозит еще от 7 до 11 лет лишения свободы вдобавок к уже имеющемуся шестилетнему сроку, который он отбывает сейчас. И здесь лавры спасителя нации, защитника Грузии – пожалуй, единственное, что ему сейчас осталось, что может хоть как-то сбавить срок, если не вытащить его на волю. Дескать, кто вы такие, чтобы судить человека, который в одиночку разрушил замыслы Путина, смог ему противостоять и почти что победить?

Почему слова экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Украины можно считать фантазиями и бредом воспаленного сознания? Во-первых, Саакашвили отказался говорить, когда происходили эти встречи. Сослался на секретность данных. Но, милый мой, если уж ты рассекретил одну часть якобы "секретной дипломатии" и отказываешься говорить о второй, что должна доказать правдивость твоих заявлений, то тебе никто не поверит, пока ты будешь надувать щеки секретности и не скажешь следующее "б" вслед за "а". И не потому ли Саакашвили не называет сейчас даты, чтобы не обмишулиться, когда выяснится, что в названный им день Лукашенко проводил актив в Витебске или отправлял кого в отставку в Минске?

Во-вторых, в "признаниях" Саакашвили смущает именно точка рандеву. Лондон зе кэпитэл, как говорится, и т.д. Если бы они встречались на Украине, я бы словам Михаила Николозовича верил бы больше. Ладно, откидываем в сторону Минск и Тбилиси, где полно острых ушей и длинных языков. Но где-нибудь, например, во Львове, в той же Одессе или, еще лучше, в Крыму, тогда бывшем частью Незалежной. Штука баксов погранцам – и все будут молчать, как в могиле.

Но Лондон, господа-товарищи, Лондон! Европа никогда не любила Лукашенко! Она ввела санкции против Белоруссии и запретила въезд на свою территорию самому Лукашенко еще задолго до того, как заговорили о санкциях против России. 10 апреля 2006 года ЕС запретил въезд Лукашенко и группе товарищей на свою территорию. 13 октября 2008-го санкции приостановили, но в декабре 2010-го депутаты Европарламента вновь ввели их с января 2011-го. Въезд на территорию ЕС был запрещен не только самому Лукашенко, но и его сыновьям, и еще 155 чиновникам из окружения белорусского президента. А Великобритания была до очень недавнего времени членом ЕСМ. И не последним, а находящимся в первых рядах борьбы с Лукашенко и его властью.

И Михаил Саакашвили хочет сказать, что президент Белоруссии сам, по доброй воле, имея десятки альтернатив, сунулся в пасть английскому льву, полетел на запретную для него территорию. Да еще четыре раза мотаться на встречу с неадекватным Саакашвили, как командировочный в дешевый отель к вызванной туда же девушке определенной профессии. Каждый раз рискуя вызвать этим крупный международный скандал в условиях, когда на него в Европе и так смотрели, мягко говоря, косо и недобро? Михаилу Николозовичу, похоже, надо срочно к врачам. Если это не очередная попытка избежать ответственности, закосив под пациента "дурки".

А психиатры в Грузии еще остались?