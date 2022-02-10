Ученые: все воспоминания хранятся в нашем мозге вечно

У нас в памяти храниться огромное количество воспоминаний. Фото: Shutterstock

У нас в памяти храниться огромное количество воспоминаний. Но зачастую определенную информацию, как назло, не можем вспомнить. “Вылетело из головы!”- говорим мы в таких случаях. Однако авторы исследования, которые изучали, как работает механизм забывания, утверждают, что воспоминания никуда не исчезают. Они по-прежнему хранятся в нейронных комбинациях нашего мозга. Просто доступ к ним заблокирован. Это как если бы вы хранили что-то в сейфе, но потеряли к нему ключи.

По традиции считается, что иметь дырявую голову это плохо. Однако Томас Райан из Института нейрологии Тринити-колледжа в Дублине и его канадский коллега Пол Франкланд выдвинули новую теорию. Они полагают, что “провалы” в памяти это совсем не страшно, потому что забывание представляет собой чрезвычайно полезную функцию. Оно помогает нашему мозгу обучаться и овладевать новой более актуальной информацией.

Из нашей памяти ничего не нельзя стереть

- С точки зрения биологии это выглядит примерно так: наши воспоминания хранятся в так называемых энграммных клетках, - говорит Томас Райан. - Это группы нейронов, которые сначала активизируются в момент запоминания, а затем - в момент воспроизведения информации. Забывание происходит, когда энграммные клетки не могут активироваться повторно. То есть само воспоминание все еще храниться в нейронах, но его нельзя вызвать - мозг блокирует попытки до него добраться.

По мнению ученых, определенные фрагменты памяти мозг переводит в недоступный режим под влиянием внешних обстоятельств. Ключевой фактор забывания - связано ли это воспоминание с окружающей вас сейчас действительностью? Если какие-то воспоминания не имеют для вашей жизни важного значения (см. АНЕКДОТ В ТЕМУ) их отправляют на “передержку”. Так скучное, неинтересное и неприятное выветривается у нас из головы.

Как отключить посттравматический синдром?

Мозг искренне не понимает зачем давать доступ к воспоминаниям об унылой поездке по трассе Пенза - Копейск или как вам нахамили в очереди за пивом? Кстати, Томас Райан считает, что в некоторых случаях способность мозга зацикливаться на ненужных воспоминаниях является очень болезненной психологической проблемой. Например, ветераны боевых действий или участники катастрофических событий мучаются посттравматическим синдромом именно потому что мозг не может отключить доступ сознания к травмирующим воспоминаниям. Способность забывать помогает нам не жить прошлым. “Дырявая” память парадоксальным образом делает людей более гибкими и дает возможность развиваться и принимать правильные решения сообразно новой ситуации.

Прежде чем забыть об этом исследовании можно порадоваться тому, что ничего на Земле не проходит бесследно - все события нашей жизни остаются у нас в памяти. Как до них добраться это другой вопрос. А понимание механизма “естественного забывания” может помочь справиться с недугом XXI века - болезнью Альцгеймера. У пациентов с Альцгеймером разрушаются как раз естественные механизмы забывания, это приводит к резкому снижению доступа к энграммным клеткам и патологической потере памяти.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Муж: Моя жена пропала. Она вчера ходила по магазинам и не вернулась домой!

ОФИЦЕР: Возраст?

Муж: Я не помню точно. Около 40. Мы не отмечаем дни рождения.

ОФИЦЕР: Рост?

Муж: Сложно сказать. Наверное чуть больше пяти футов.

ОФИЦЕР: Вес?

Муж: Не знаю. Не стройная, не совсем толстая.

ОФИЦЕР: Цвет глаз?

Муж: Боюсь ошибиться, кажется, коричневые.

ОФИЦЕР: Цвет волос?

Муж: Меняется пару раз в год. Может, сейчас она блондинка. Я не помню.

ОФИЦЕР: Во что она была одета?

Муж: Это могли быть брюки, а может юбка или шорты. Точно не знаю.

ОФИЦЕР: В какой машине она ехала?

Муж: Она уехала на моем мотоцикле.

ОФИЦЕР: Что это был за мотоцикл?

Муж: Harley Davidson Roadglide 2018 года, Twisted Cherry с 14-дюймовым эйпом, stage 2, трубы Vance и Hines с рыбьими хвостами, лобовое стекло Klock Werks, подножки JPcycles, шоссейные подножки и дуги…(Задыхается, обливается потом от волнения)…

ОФИЦЕР: Успокойтесь, сэр, мы найдем ваш мотоцикл…