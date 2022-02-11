Полиция: 9-летнюю студентку Алису Теплякову не обижали на экзамене в МГУ

Зимняя сессия у Алисы Тепляковой, увы, не задалась. Девочка, напомним, сдавала экзамены в индивидуальном порядке в конце декабря, а не в январе вместе с одногруппниками.

Зимняя сессия у Алисы Тепляковой, увы, не задалась. Девочка, напомним, сдавала экзамены в индивидуальном порядке в конце декабря, а не в январе вместе с одногруппниками.

Евгений Тепляков во время экзамена по введению в психологию ждал дочь возле охраны. Оценка «два» по профильному предмету его так разозлила, что он устроил потасовку: пытался прорваться в аудиторию и разобраться с экзаменаторами. На видео, которое кто-то успел снять, видно, как Евгений чуть ли не сбивает с ног охранников. Пресс-служба факультета в тот же день заявила, что из-за Теплякова пришлось обращаться к медикам сотруднику факультета, а экзаменаторам – запираться в аудитории и потом выходить из вуза через черный вход. Что касается знаний юной студентки, то комиссия – а ради одной Алисы специально собирали профессоров и «семинаристов» (так называют преподавателей, которые ведут практики и семинары) – пыталась вытянуть хоть какие-то знания, задавали разные вопросы, но все-таки посчитали уровень вундеркинда недостаточным для МГУ. Папа Алисы обвинил факультет в провокации: мол, даты экзамена объявили внезапно, за три дня, а потом семеро профессоров специально заваливали ребенка в течение полутора часов и не выпускали из аудитории. Вот он и хотел ее забрать (хотя на видео потасовки Алиса рядом с отцом). Поэтому Евгений вызвал полицию, обвинив сотрудников факультета в незаконном удержании несовершеннолетнего ребенка. А также в побоях его самого.

Эта прошлогодняя история с экзаменом подзабылась, но Тепляковы сами о ней напомнили. Выложили в семейном блоге «инсайдерскую информацию от ОВД Тверского района» - фото из отчета о расследовании, который якобы прислали Тепляковым. Причем на фото видны только куски текста без начала и конца, да еще и целые строки и отдельные слова зачеркнуты, вымараны.

Тепляковы напирают – да вот же, прочтите оборванную фразу: «формально усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ...».

Это статья об умышленном причинении легкого вреда здоровью, которое наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей, а по максимуму можно схлопотать арест до 4 месяцев. Неужели тогда, 21 декабря, на главной лестнице психфака настолько серьезно махали кулаками, что до уголовного дела домахались? Или «незаконное удержание» плохо отразилось на здоровье девочки, а мы не в курсе?

Источник в столичной полиции подтвердил: заявление от Евгения Теплякова действительно было. Проверку проводили, однако состава преступления не нашли. Поэтому было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. То есть ни легкие телесные, ни насилие над девочкой на экзамене не подтвердились.

У Алисы Тепляковой, как и других студентов, не сдавших сессию в срок, есть право на пересдачу, и это право девочка сможет использовать после 22 февраля.

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