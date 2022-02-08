Отцу девятилетней студентки Алисы Тепляковой задали "неудобный вопрос"

Психолог усомнился в условиях обучения 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой Фото: Первый канал

Основатель проекта "Альтернативное образование в России", психолог, специалист по домашнему образованию Алексей Семенычев поинтересовался, в каких условиях проходило домашнее обучение девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой.

"Как Тепляков учил пятерых детей в одной комнате? <...> Я бы очень хотел спросить родителей Алисы: как вы решали проблемы с опытами по химии, какими электронными сервисами пользовались, какой учебник по математике был у вас, наконец, где у вас были учебные места для ваших детей?", - задается вопросом психолог в беседе с изданием Lenta.ru.

Специалист отметил, что глава семьи Тепляковых на такие вопросы не отвечает. По его мнению, сложно организовать обучение даже двух детей.

Сайт KP.ru рассказывал ,на какие деньги живут в однушке папа, мама, семеро детей и два кота. Отец студентки гордится тем, что не покупает детям фрукты, а на бытовую химию тратит 300 рублей в месяц.

Ранее в эфире Радио "Комсомольская правда" академик Российской академии образования, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александр Асмолов рассказал, каким образом нужно выйти из тупика, в который зашла история обучения девочки-"вундеркинда" на психфаке университета.

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