«Не таблички надо бетонировать, а театр его именем называть»: Вячеслав Зайцев резко высказался в день рождения Владимира Зельдина

Вячеслав Зайцев раскритиковал театр Российской армии за акцию памяти Владимира Зельдина Фото: Иван МАКЕЕВ

10 февраля великому советскому актеру Владимиру Зельдину исполнилось бы 107 лет. Его не просто так называют актером эпохи. Зельдин родился в 1915, чуть не погиб на фронте в первые дни Великой Отечественной, женился в 50 лет, пережил обширный инфаркт в 80, а 100-летний юбилей отметил на сцене. Зельдина не стало в октябре 2016, он ушел в возрасте 101 года. Более 70 из них он выходил на сцену Театра Российской армии. Не удивительно, что именно тут сегодня прошли памятные мероприятия.

- Состоялась церемония закладки памятной Звезды великого артиста Театра Армии Владимира Михайловича Зельдина, - сообщили в пресс-службе театра.

Судя по видеокадрам из театра, звезду с именем актера вмонтировали прямо пол в фойе театра. Но такой жест оценили далеко не все деятели культуры. По мнению друга актера, знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева, подобное мероприятие не почтило, а оскорбило память о Зельдине. Вячеслав Михайлович, уверен, сам Зельдин не оценил бы этот жест.

- Мы много лет были дружны и именно поэтому я могу сейчас высказать свое мнение. Владимир Михайлович всегда восхищал меня и не только как великий артист, но и как человек с большой буквы. Табличка с его именем вмонтированная в пол - это как минимум не его уровень, и совершенно не наша традиция. Голливуд - он в Голливуде, - возмутился в разговоре с kp.ru Вячеслав Зайцев. – Само это действо — как минимум не достойно Зельдина, не его уровень. Этот человек – национальное достояние и не стоит топтать его имя ботинками. На мой взгляд, его именем необходимо назвать театр, которому он отдал всю свою жизнь – Центральный Академический театр Российской армии имени Владимира Зельдина.

Вячеслав Зайцев и Владимир Зельдин были дружны много лет. Кутюрье не пропускал ни одной премьеры с участием актера, а Зельдин был преданным поклонником стиля Красного Диора. Актер получал в подарок мужской костюм из каждой новой коллекции. На сцене Зельдин тоже одевался от Зайцева. К примеру, вот этот полосатый костюм, в котором Зельдин играет роль в спектакле «Танцы с учителем», был создан Вячеславом Михайловичем.

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