Артисту Зельдину установили в Москве памятную Звезду

В Театре Российской Армии в честь 107-летия со дня рождения артиста открыли памятную звезду. Фото: Министерство обороны РФ

В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась церемония закладки памятной Звезды ("Звездная аллея" появилась в ЦАТРА в 2020 году) в честь великого артиста Театра Армии Владимира Михайловича Зельдина. Он родился в Тамбовской губернии 28 января 1915 года по юлианскому календарю (10 февраля по новому стилю). Сегодня ему бы исполнилось 107 лет.

Зельдин служил в театре с 1945 года и посвятил 70 лет своей жизни искусству и даже в возрасте 101 года играл в спектаклях "Танцы с учителем" и "Человек из Ламанчи".

- Благодаря неустанному труду и особой жизненной закалке Владимиру Михайловичу удалось пронести через все года своей жизни молодость души и щедрость таланта, сохранить оптимизм и неизменную доброжелательность. Имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннесса как единственного в мире артиста, выходящего на сцену в столь почтенном возрасте, - отметил во время церемонии директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный.

Зельдин служил в театре с 1945 года и посвятил 70 лет своей жизни искусству и даже в возрасте 101 года играл в спектаклях "Танцы с учителем" и "Человек из Ламанчи". Фото: Министерство обороны РФ

Отметим, что полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", "Народный артист СССР", "Лауреат Сталинской премии второй степени" и "Премии Правительства России" был очень скромным человеком в быту. До последнего дня своей жизни (31 октября 2016 года) жил со своей женой (скончалась в 2017 году) в 28-метровой квартире, летом супруги снимали дачу в Серебряном бору.

После этого Артем Горный вручил именные часы артисту Центрального академического театра российской армии Илье Артамонову за помощь в задержании преступника 7 декабря 2021 года в офисе "Мои документы" на юго-востоке Москвы.

Илья Артамонов (в центре) оказал помощь в задержании преступника в декабре 2021 г. Фото: Министерство обороны РФ

Напомним, Артамонов пришел днем 7 декабря 2021 года в офис МФЦ на юго-востоке Москвы по личным вопросам. В этот момент другой мужчина открыл стрельбу из пистолета, убив сотрудника и охранника офиса "Мои документы". Артамонов, оказавшийся в центре событий, помогал старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву задержать вооруженного преступника.

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