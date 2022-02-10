Иммунолог Крючков прокомментировал госпитализацию Жириновского: "Не в прививках дело"

Кандидат медицинский наук считает, что состояние лидера ЛДПР не связано с числом вакцинаций Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинский наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании прокомментировал госпитализацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского с "омикроном":

- Думаю, дело не в том, что политик переборщил с прививками. Владимир Жириновский прививался «Спутником V», потом «Спутником Лайт», затем двумя дозами «ЭпиВакКороны» и двумя дозами «КовиВака». При этом «Спутник Лайт» у него был достаточно давно, больше полугода назад, а «КовиВак» - вакцина с более слабым действием.

За последние год – полтора от ковида умерли десятки знаменитостей, и большинство из них были, к сожалению, не привиты, так что, антиваксеры все же не правы.

Нужно ли вакцинироваться каждые два месяца? Точно не надо. С моей точки зрения оптимальный график ревакцинации – каждые 4 – 5 месяцев, 6 месяцев – максимальный срок. Однако есть ли у Жириновского вследствие его частых вакцинаций, как пишут, извращенный иммунитет и иммунный паралич? Никакие данные об этом не говорят. Дело в том, что у него наверняка есть тяжелые хронические заболевания: сахарный диабет второго типа, ожирение, предположу, что и сердечно-сосудистая патология есть, что очень затрудняет его лечение. В конце концов, ему 75 лет. Так что не в прививках дело и «добрый омикрон» не ко всем и не всегда добр.

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