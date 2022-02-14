Киркоров признался в любви Пугачевой чужими словами, а Леонидов так и не простил свою "девочку-видение"

Филипп Киркоров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Все песни так или иначе написаны о любви, но лишь некоторые из них "основаны на реальных событиях". Олигархи, любовницы, чужие жены - о ком поют звезды в своих хитах, которые знает наизусть вся страна.

МАКСИМ ЛЕОНИДОВ: "ДЕВОЧКА-ВИДЕНИЕ"

Закрученную фразу "Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я", которую поколение зумеров превратило в мем, Максим Леонидов написал аж четверть века назад. "Девочке-видению" подпевали миллионы поклонников, даже не догадываясь, что героиня шлягера нередко мелькает на экране. "Улицы разбитых фонарей", "Агент национальной безопасности" и целых шесть сезонов сериала "Ищейка" - музой певца стала питерская актриса Анна Банщикова. Познакомились они на съемках телешоу, когда она была двадцатилетней девчонкой, и два года встречались тайком: Леонидов разрывался между любовницей и женой, которая жила в Израиле. И лишь когда "девочка-видение" поставила вполне реальный ультиматум, певец все-таки решился на развод. Однако, всенародный хит пережил эти отношения: брак Леонидова и Банщиковой распался со скандалом через пять лет. Он до сих пор не разговаривает с бывшей женой (она якобы погуливала в браке), а она терпеть не может "свою" песню, напоминающую о неприятной роли разлучницы.

Анна Банщикова Фото: Евгения ГУСЕВА

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН: "СКАЗКА В МОЕЙ ЖИЗНИ"

Каких только легенд не слагали о хитах любвеобильного рок-н-рольщика: фанаты до сих пор спорят, кому он посвятил строчки "Я не забуду тебя никогда" - Алле Пугачевой, Вере Сотниковой или (внезапно!) Лене Лениной. Но Кузьмин признавался, что на самом деле на стихи его вдохновляет... запах лака гитары, и лишь одну песню он написал о любимой женщине. "Сказка в моей жизни" появилась, когда на гастролях в Анапе музыкант познакомился с будущей женой Катей, которая младше его на 27 лет. Девушка даже не знала, кто он такой, - за автографом к звезде подошла ее подруга. А вот сам артист сразу пропал. "Губы я алые целую, локоны белые как лен. Как я давно искал такую, как я давно в тебя влюблен" - эти строки Кузьмин написал в 2001 году накануне бракосочетания в качестве подарка невесте, и именно под "Сказку" молодожены танцевали на свадьбе.

Катя и Владимир Кузьмин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

НАТАЛЬЯ ШТУРМ: "ШКОЛЬНЫЙ РОМАН"

В главном шлягере Натальи Штурм зашифровано имя юного поклонника, которого весь мир знает как хозяина "Челси", владельца заводов, газет, пароходов и прочая-прочая. Тогда, в конце семидесятых-начале восьмидесятых, Рома Абрамович из параллельного класса престижной московской школы был безответно влюблен в будущую певицу. По крайней мере, в этом уверена она сама. Нерешительный Абрамович якобы несколько провожал Наташу до дома, звал на свой день рождения, но сказать о чувствах так и не решился. В итоге школьный роман закончился, не начавшись: Штурм выбрала кавалера посмелее, а в качестве реверанса спустя много лет посвятила олигарху свой самый известный хит.

Роман Абрамович Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОЛЕГ ГАЗМАНОВ: "ЕДИНСТВЕННАЯ МОЯ"

Хит, который Филипп Киркоров выпросил у Олега Газманова, чтобы признаться в любви Примадонне, посвящался вовсе не Алле Пугачевой. "Есаул" написал его в середине девяностых, когда страдал по будущей жене Марине. Она, бухгалтер печально известной пирамиды "МММ", тогда была замужем за Вячеславом Мавроди - вице-президентом компании и родным братом одиозного комбинатора Сергея Мавроди. С певцом Марина познакомилась на гастролях в Воронеже, и несколько лет ему пришлось добиваться строптивой красавицы: именно поэтому "Единственная" получилась не лирикой, а настоящим криком души. В итоге, Газманов оказался одним из немногих, кто выиграл от махинаций "МММ": в 1997-м Вячеслава Мавроди осудили и перед "посадкой" он дал жене развод, хотя она была беременна их сыном Филиппом. Из роддома молодую мама забирал уже Газманов: мальчика он усыновил и вырастил как родного.

Марина и Олег Газмановы Фото: Иван МАКЕЕВ

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ: "ПРОЩАЙ, МОЯ БЛОНДИНКА"

Последний романтик эстрады был восемнадцатилетним мальчишкой, когда встретил роковую красавицу Наталью Ветлицкую. Она на пять лет старше, уже успела побывать замужем и пылкого поклонника не воспринимала всерьез. А вот для юного Маликова певица была и музой, и лекарством от звездной болезни - как тут зазвездиться, когда любимая женщина лупит туфлей по голове (историю с рукоприкладством Ветлицкая вспоминала в одном из последних интервью как финальный аккорд их отношений)? Зато этот роман принес дивиденды им обоим: страдающий артист выстрелил несколькими хитами подряд - "Ты моей никогда не будешь" и "Прощай, моя блондинка", посвященными Ветлицкой. А она благодаря написанной ухажером песне "Душа" решилась начать сольную карьеру.

Наталья Ветлицкая Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как сегодня поют о своих половинках

Время метафор и тонкой лирики безвозвратно ушло: вот какие хиты о любимых сегодня исполняют лидеры чартов.

Элджей после развода с Настей Ивлеевой:

Внутри будто бы рефрижератор,

Больше некуда бежать, да и больше не надо.

Бэйби ты секси, ты на моих чипсах и Pepsi,

Но нам стало скучно, больше неинтересно...

Ну и все, на этом закончили.

Я больше не твой член,

А ты такая миловидная

Что мне ***, как обидно!

Егор Крид после расставания с Валей Карнавал:

Я на тебе залип, будто ты не кино, а сериал.

Как на тебя забить, ты проникла в мое сердце, нелегал.

Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит,

Мои мозги как все ваши подруги, ведь их кто-то много ***!

Камень на мне огромный опал,

За моей спиной огромный амбал.

Вокруг много пачек, но это не бал.

Прячу под маской лицо, как Кабал,

Ты прячешь под маской себя - карнавал.

Ольга Бузова после расставания с блогером Давой:

Я бы убежала от себя

Еще тогда, еще той осенью.

Удалила бы вотсап, где твои голосовые

Снова про семью (Снова про семью).

Все вокруг по парам, я опять попала...

Я включу грустный трек, под который тогда

Танцевали вдвоем, так безумно любя...

Дава после расставания с Бузовой:

От меня выбросить цветы легко смогла ты

Зачем? Они перед тобой не виноваты!

Сегодня провожает дождь тебя до дома

В груди болит сильней любого перелома...

Обновила плейлист (на-нара-на-на)

Ты обнулила нас (нара-нара-на-на)

Мой старый плеер завис, повторяет: "Вернись!"

Сто измученных фраз...

Джиган - жене Оксане Самойловой:

Это как выстрел в мою голову,

Все мое с тобой делю поровну.

Ты моя, теперь мне не все равно

Если кто-то посмотрит в твою сторону.

Моя жизнь погоня, как поле боя

Но теперь нас двое и я многое понял.

Я тебя недостоин, ты многого стоишь.

Но если я падаю, ты меня ловишь.