"По башке дала каблуком": Ветлицкая с розовыми волосами рассказала о любви к Маликову

Наталья Ветлицкая, объявившая о возвращении в Россию, дала очень откровенное интервью. Право первой встречи досталось Андрею Малахову. Поговаривают, встреча со звездой 90-х дорого обошлась знаменитому телеведущему. Во всех смыслах.

Наталья Ветлицкая готовится к гастрольному туру по городам и весям России. Певица более 20 лет назад была мечтой самых влиятельных мужчин и предметом зависти первых красавиц страны. Но неожиданно пропала с радаров, уехав в Испанию. Поп-дива не раз признавалась, что навсегда покинула шоу-бизнес. Однако, как говорится, никогда не говори "никогда".

Ветлицкая в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!" рассказала, куда и почему так внезапно исчезла. Разговор знаменитостей состоялся в гостиничном номере. 55-летняя певица предстала с розовыми волосами. А телеведущий по случаю встречи с певицей побрился и постригся. Говорят, это было ее условие.

Артистка раскрыла Малахову некоторые детали своей личной жизни. Под чары эффектной блондинки в свое время попадали многие известные мужчины. Павел Смеян, Женя Белоусов и Дмитрий Маликов были вознаграждены ее любовью. О последнем она отзывается с особой теплотой. "У нас была взаимная любовь абсолютно, мы были влюблены друг в друга. У нас была романтика, настоящие чувства", - заявила звезда.

По ее словам, она понимала, что их отношения обречены. "Я не Димин вариант. Диме нужна была другая женщина, это было изначально понятно. Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто. Я ж ему один раз действительно по башке дала каблуком. Вот такая я была огненная", - с улыбкой вспоминает Наталья.

Но не все ее избранники вели себя покорно с ней. "Это был очень опасный, очень тяжелый человек. Он мне много лет в кошмарах снился. Что он нападает на меня, убивает меня. Этот человек приходил к моим родителям с пистолетом, наставлял его на них и говорил: или она идет со мной, или я вас сейчас тут пристрелю. Один раз он меня чуть не убил… Мне страшно об этом вспоминать", - откровенничает исполнительница хита "Посмотри в глаза", рассказывая о печальном опыте.

В интервью Наталья Ветлицкая также затронула тему материнства. "Может, я не такая как все женщины, может, неправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно. Дети - это жесть, испытание. После рождения вся твоя жизнь меняется, ты уже себе не принадлежишь, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай бог с ней что-то случится. Мне рождение ребенка счастье не принесло".

Впрочем, тут же добавила: "Что такое ощущение счастья, что значит быть счастливой? Я вообще этого не понимаю. Для меня это понятие непонятное".