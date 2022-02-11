«Мы подрались из-за собак»: участник шоу «Замуж за Бузову» рассказал о причинах драки из-за которой на него возбудили уголовное дело

B отношении 33-летнего Александра Гринева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стали известны новые подробности драки, случившейся между участником шоу «Замуж за Бузову» 33-летним Александром Гриневым и его соседом 43-летним Сергеем В.* Инцидент произошел в Подмосковном селе Ромашково на улице Рублевский проезд во дворе дома, где проживают оба мужчины.

Журналистам KP.RU удалось связаться с обвиняемым в нанесении побоев шоуменом Александром Гриневым и узнать подробности того вечера. По словам Александра, конфликт начался из-за собак. В тот вечер Гринев вышел гулять на улицу со своей собакой, во дворе мужчина встретил своих подруг, которые тоже выгуливали питомцев. Компания прохаживалась вдоль домов и общалась, когда из подъезда выбежал 43-летний сосед шоумена Сергей В.* По словам Александра, сосед был пьян и настроен агрессивно. Мужчина подбежал к компании и стал требовать убрать собак.

«Мы с девушками не согласились уходить и уводить наших собак. У нас обычные собачки, никакие не бойцовские, не опасные. Мы ничего не нарушали, когда там гуляли. Сергей* все напирал и разгонял конфликт, наш спор перерос в драку. Но пострадали мы оба! После потасовки я тоже обратился в больницу, снял побои и также написал заявление в полицию. Что касается возбужденного на меня уголовного дела - я впервые об этом слышу. Со мной еще не связывались из полиции и не сообщали об этом», - рассказал KP.RU шоумен Александр Гринев.

Ранее KP.RU сообщала, что в отношении 33-летнего Александра Гринева было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ - Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до трех лет. Оперативники продолжат расследование инцидента и устанавливают все детали случившегося.

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