Росстат нашел у россиян дополнительный триллион рублей доходов

По новым данным Росстата, поступления от собственности в 2020 году составили не 2,7, а 3,7 трлн рублей. Фото: Shutterstock

Что ни день, то очередная порция прекрасных новостей о нашем благосостоянии! Вчера Росстат рассказал о росте… Нет, прямо-таки о скачке реальных располагаемых доходов россиян. Так называются доходы за вычетом инфляции, коммуналки, кредитов и прочих платежей. В прошлом году они выросли на 3,1% - такого не было с 2013 года. А еще наши с вами зарплаты подросли на 9,5%, а общие доходы составили небывалые 69,9 трлн рублей. Так что если вы вдруг не замечали, как прекрасно мы живем и богатеем, то теперь будьте в курсе.

А чтобы развеять ваши последние сомнения, Росстат порадовал новой дозой позитива. Ведомство не остановилось на подведении итогов прошлого года и взялось за 2020-й. Повнимательнее присмотревшись к данным о доходах россиян, аналитики обнаружили целый неучтенный триллион рублей! По новым данным Росстата, поступления от собственности в 2020 году составили не 2,7, а 3,7 трлн рублей. Главным образом цифра выросла за счет доходов от дивидендов. По разным подсчетам, больше 90% россиян никаких дивидендов не получают, но на то она и общая сумма.

- Ранее опубликованные цифры уточнены на основе информации, предоставленной Центральным банком России, Федеральной налоговой службой России, Росреестром и рядом других ведомств, - пишет Росстат.

Эти и другие, более мелкие уточнения позволили, говоря официальным языком, пересмотреть некоторые данные за позапрошлый год. Во-первых, общая сумма наших с вами денежных доходов в 2020-м, по новым данным, составила 63,4 трлн рублей. А реальные располагаемые доходы россиян в 2020-м снизились на 2%. Хотя раньше считалось, что они упали на 2,8%.

Но сильно радоваться пока рано - даже с учетом прошлогоднего скачка и «пересмотра» итогов падения за 2020-й. Потому что если заглянуть чуть дальше в прошлое, то за восемь лет реальные располагаемые расходы россиян снизились на 6,1%.

Как менялись доходы россиян

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