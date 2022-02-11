Центробанк снова резко поднял ключевую ставку: Что будет с ценами, кредитами и вкладами

ЦБ поднял ключевую ставку до 9,5% годовых, чтобы сбить темп инфляции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В пятницу прошло первое в этом году заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике. Приняли ожидаемое решение. Ключевая ставка повысилась до 9,5% годовых. Такой исход предсказывали многие аналитики. Отвечаем на основные вопросы, как это решение отразится на наших кошельках.

Что теперь будет с ценами?

Регулятор не просто так повышает ключевую ставку с весны прошлого года. Он реагирует на бурный рост инфляции. Она разогналась по всему миру. И в нашей стране тоже. По данным Росстата, в первый месяц динамика роста цен хоть и замедляется по сравнению с прошлым годом, но темпы все равно высокие. За месяц цены выросли на 1%, а за прошедшие 12 месяцев - на 8,7%. Цель ЦБ на этот год – опустить инфляцию хотя бы до 5% годовых.

Чтобы добиться этой цели, в Центробанке и повышают ключевую ставку. Как минимум до уровня инфляции или даже больше. Чем выше ключевая ставка, тем больше стимулов у бизнеса и населения хранить деньги, а не тратить. Это сможет выровнять баланс спроса и предложения в экономике. И, соответственно, постепенно сбить инфляцию. К сожалению, не все зависит от ЦБ. На рост цен влияет множество факторов, в том числе психологических и геополитических.

Что с кредитами и депозитами?

Если коротко: и те, и другие вырастут. Для вкладчиков – несомненный плюс. Правда, хорошие ставки получат только те, кто открывает вклады сейчас. Они достигают 9 – 10% годовых. А вот ставки по тем, что были открыты летом, остались без изменения. Поэтому сейчас есть хорошая возможность переложить часть денег на более выгодные вклады (если их можно снять без потери процентов).

Для заемщиков – определенно минус. Правда, опять же только для тех, кто соберется брать деньги взаймы сейчас. Ставки уже выросли. Ипотека близка к тому, чтобы стать двузначной. А кредиты наличными дешевле 15% годовых найти практически нереально (уловка с финансовой защитой не в счет). При этом те, кто успел взять кредиты в 2020 году или в начале прошлого, оказались чуть ли не в плюсе. Отдавать кредит (особенно по льготной ипотеке) надо по низким ставкам. Значит долги потихоньку съедает инфляция.

Как отразится на курсе рубля?

В целом, позитивно. Чем выше ключевая ставка Центрального банка, тем крепче валюта. Спрос на нее повышается. Инвесторам выгоднее вкладывать деньги под более высокие проценты. Поэтому они продают валюты стран с нулевыми ставками и покупают ценные бумаги тех стран, где ставки высоки. К примеру, ставки по долларам и евро до сих пор нулевые. А в России – почти 10%. При этом наша валюта хоть и колеблется по отношению к мировым, но уже год стоит примерно на одном месте – в диапазоне от 70 до 80 рублей (см. статистику на сайте ЦБ).

Правда, есть нюанс. Ключевая ставка – лишь один из факторов, которые влияют на курс отечественной валюты. Есть и другие, не менее важные – цена на нефть, санкции и другие. К сожалению, именно сейчас рубль больше реагирует на внешнюю политику, чем на денежно-кредитную.

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