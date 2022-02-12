Семь причин, почему портятся кожа, волосы и ногти

Если заметили, что с внешностью что-то не так, не откладывайте визит к врачу Фото: Shutterstock

Состояние кожи, волос и ногтей нередко указывает на различные проблемы с организмом. А поскольку без решения основной проблемы все косметологические процедуры дадут лишь временный результат, то врачи нередко направляют пациенток на различные анализы

Екатерина Гергесова, врач высшей квалификационной категории, к.м.н., медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U, расскажет, из-за чего страдает наша внешность и какие анализы нужны, чтобы понять причину.

1. Мужские гормоны

Они есть не только у мужчин – в норме некоторое количество мужских гормонов (андрогенов) должно вырабатываться и у прекрасной половины человечества. Но если этих гормонов становится слишком много, то это приводит как к росту волос по мужскому типу, так и к проблемам с кожей. Когда у женщины начинают активно пробиваться усики и бакенбарды, появляются слишком густые волосы на руках, ногах, даже спине и животе – то врач может направить ее на анализы.

Что нужно: исследование ДГЭА-сульфата. Это мужской половой гормон, вырабатывающийся надпочечниками.

У женщин слишком высокий уровень этого гормона нередко приводит к прекращению менструаций и бесплодию. Кроме того, по выработке ДГЭА-сульфата врачи оценивают работу надпочечников и выявляют возрастные изменения, поскольку с годами уровень этого гормона постепенно снижается.

2. Гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа – один из важнейших органов в нашем теле. Она влияет практически на все процессы, которые протекают в нашем организме, в том числе и на состояние кожи и волос. Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны, при нехватке которых кожи становится бледной и сухой, начинается выпадение волос на голове, редеют брови и ресницы.

Что нужно: выявить эту проблемы поможет анализ на уровень свободного Т4.

Но в комплексе с ним врач может назначить и анализ на уровень ТТГ - тиреотропного гормона. Его производит гипофиз, железа в нашем мозге. Этот гормон участвует в регуляции синтеза свободного Т4. Так что такие анализы зачастую назначаются парой, чтобы установить, что стало причиной нарушений в работе щитовидки.

3. Гастрит

При заражении Helicobacter Pylori, бактерией, вызывающей гастриты и язвы, возникает повышенная проницаемость слизистой оболочки желудка. Из-за этого в свою очередь увеличивается проникновение аллергенов в организм, который к тому же вырабатывает антитела к H. рylori, которые вызывают высвобождение гистаминов в коже.

Как итог - крапивница и атопический дерматит. Есть, разумеется, средства для лечения и крапивницы, и дерматита, но главное – выявить их причину и устранить ее, чтобы эти состояния не стали вашим постоянным спутником.

Что нужно: для обнаружения вредоносной бактерии врачи направляют на анализ на антитела IgG к H.pylori.

4. Паразиты

Думаете, паразиты – это что-то противное из мира клошаров и бездомных, и у вас их точно быть не может?… Ан нет – паразитарные инфекции являются одними из самых распространенных в мире, и подхватить их может совершено благополучный гражданин, погладив собачку или съев ягодку.

Токсокароз распространяют собаки и кошки, инфицированные T. Canis. По некоторым подсчетам, этим паразитом заражены до 70% собак, как уличных, так и домашних. Личинки токсокар появляются на свет из яиц в тонком кишечнике, затем проникают в кровь и оседают в печени. Токсокары вызывают повышенную чувствительность к аллергенам, а это приводит к появлению кожного зуда и крапивнице. Но не только — у человека они способны спровоцировать отек Квинке и бронхиальную астму.

Не менее распространено заражение гельминтом Ascaris. Аскарид можно подхватить практически везде – как гласят данные ВОЗ, это самый распространенный вид гельминтоза. Яйца гельминтов с фекалиями зараженного человека попадают в почву, а вместе с ее частицами оказываются на овощах, фруктах и ягодах. Вот почему их надо обязательно мыть в проточной теплой или горячей воде. Гельминты питаются тканями нашего организма, что приводит к потере железа и белка, мешают полноценному всасыванию полезных микроэлементов. Это и вызывает ухудшение состояния кожи, волос и ногтей.

Что нужно: анализы на паразитарные инфекции – это изучение уровня антител к токсокарам и аскаридам.

5. Дефицит железа и микроэлементов

Железо очень важно для нашего организма - оно является частью гемоглобина, благодаря которому эритроциты доставляют кислород от легких к органам и тканям. Железодефицитная анемия вызывает бледность кожи, тусклость и ломкость волос и ногтей.

Помимо железа есть немало других микроэлементов, без которых не могут обойтись наши кожа, волосы и ногте. Так, нехватка кальция и магния на протяжении длительного времени приводит к сухости кожи, ломкости волос и ногтей. Если организму недостаточно магния и цинка, то возникает преждевременное старение кожи, поскольку дефицит этих микроэлементов вызывает проблемы в обмене коллагена – необходимого для кожи и волос белка.

Что нужно: анализ крови на микроэлементы + ферритин.

6. Воспалительные процессы

Они часто вызывают алопецию - потерю волос.

Что нужно: чтобы выявить воспаления, используется общий анализ крови, который включает множество показателей:

* уровень гемоглобина, также указывающий на анемии,

* уровень лейкоцитов, который повышается при воспалениях,

* уровень гликированного гемоглобина – при его повышении волосы истончаются и выпадают. Этот же показатель указывает на развитие инисулинорезистентности, т.е. повышенный риск сахарного диабета.

7. Печень

Последняя в нашем списке, но далеко не последняя по значению – это печень. Она перерабатывает все, что поступает в наше тело, а потому нередко страдает от токсического воздействия алкоголя, некоторых лекарств, перенесенных вирусных инфекций. В этом случае возникают кожные заболевания - дерматит, экзему или псориаз.

Что нужно: для изучения состояния печение врачи применяют печеночные пробы – анализы на общий билирубин, АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу.

ВАЖНО

Анализы назначает только врач

Вы, конечно, может сдать анализы сами, не обращаясь к терапевту. Но при этом потратите немало средств. А врач при диагностике, во-первых, изучает совокупность симптомов и назначает не все подряд анализы, а те, которые важны для получение точного диагноза. Кроме того, в медицинских лабораториях есть такая вещь как комплексное исследование – так, все перечисленные анализы могут входить в состав одного комплекса. Нужно всего один раз сдать кровь – и через несколько дней вы получите довольно полную картину вашего состояния.

Но судить, что с вами так или не так, опять же, может только врач. Он при необходимости назначит дополнительные исследования. Поэтому, если заметили, что с внешностью что-то не так (а это, кстати, в эпоху ковида очень частое явление — одним из симптомов постковида называю ухудшение состояния кожи), не откладывайте визит к врачу.

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