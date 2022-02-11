Как справиться с кашлем и болью в горле при «омикроне»: вот, что советует опытный пульмонолог

Независимо от того, каков механизм возникновения кашля при ковиде в каждом конкретном случае, облегчить состояние всегда помогает увлажнение Фото: Shutterstock

Сильный, изматывающий и долго сохраняющийся кашель - одна из частых жалоб при заражении омикрон-вариантом коронавируса. Особенно активно этот симптом развивается у тех, кто подхватил последнюю версию - так называемый «стелс-омикрон», или подвариант ВА.2. На сегодня он обнаружен уже в нескольких десятках регионов России.

Чем себе помочь при мучительном коронавирусном кашле и сопутствующей ему боли в горле? Дать полезные советы мы попросили кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога Сеченовского университета Владимира Бекетова. Эксперт стал гостем очередного выпуска программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда».

ИЗ-ЗА ЧЕГО ЗАКЛАДЫВАЕТ НОС И ПЕРШИТ В ГЛОТКЕ

- Все варианты коронавируса, начиная с уханьского и заканчивая «омикроном» и его подвариантами, поражают клетки эпителия (то есть слизистой оболочки. - Ред.) верхних дыхательных путей: носа, носоглотки, горла, ротоглотки и расположенных ниже дыхательных путей, - рассказывает доктор Бекетов. - При попадании вирусных частиц внутрь клеток организм получает сигнал о нарушении целостности тканей. В ответ развивается воспаление, задействуются различные элементы иммунной системы: цитокины, антитела и др.

Иными словами, внутри зараженного человека начинается активная битва иммунитета с вирусом. И именно это сражение дает нам те самые неприятные симптомы: отеки слизистых, чихание, насморк, боли в горле, кашель, поясняет врач. Больше всего многих людей пугает кашель. Причины его возникновения при COVID-19 могут быть разными, отмечает пульмонолог. Вариант «омикрон», как уже установлено, «предпочитает» верхние дыхательные пути и не так активно стремится в легкие, как «дельта».

- Основное количество вируса накапливается в бронхиальной ткани, не уходя глубоко вниз. В результате могут повреждаться нервы, которые связаны с кашлевым рефлексом, - говорит Владимир Бекетов. - Кроме этого, причиной кашля может быть и так называемый синдром постназального затека. Это процесс, когда слизь из задних отделов носа затекает в горло. Там тоже есть кашлевые рецепторы. Затек зачастую провоцирует именно сухой кашель.

Другие возможные причины кашля при ковиде - поражение коронавирусом гортани, носоглотки, а также бронхиол (мелких бронхов). В последнем случае отек ткани может давать длительное подкашливание, добавляет врач.

СПАСИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ: СНАРУЖИ И ВНУТРИ

Независимо от того, каков механизм возникновения кашля при ковиде в каждом конкретном случае, облегчить состояние всегда помогает увлажнение, рассказывает доктор Бекетов.

- В период отопления в квартирах и домах жителей северного полушария воздух сильно иссушивается. Даже проветривание во влажную погоду не дает полноценного увлажнения при горячих батареях, - поясняет врач. - А для нормального функционирования слизистых нам нужна влажность больше 35-40%. Такого [в холодное время года] почти ни у кого дома нет. Поэтому мы рекомендуем бытовые увлажнители - их использование в большинстве случаев эффективно помогает облегчить кашель.

Кроме воздуха пульмонолог советует увлажнять свои слизистые оболочки:

- С одной стороны, можно использовать различные леденцы, пастилки, конфеты для рассасывания. Они увеличивают слюноотделение, благодаря чему увлажняются верхние дыхательные пути и будут уменьшаться исходящие оттуда кашлевые позывы.

С другой стороны, нужно пить побольше жидкости, рекомендует доктор Бекетов. Важно, чтобы в ней был минимум сахара. «Это может быть вода, чай, отвары трав. Раньше было предположение, что необходимо защелачивать слизистые, но эта гипотеза себя не оправдала», - поясняет врач.

При хорошем увлажнении слизистая дыхательных путей будет меньше повреждаться, растрескиваться, раздражаться, и снизится как боль в горле, так и приступы кашля.

ЛЕКАРСТВА: ЧТО РАБОТАЕТ И ЧТО ВРЯД ЛИ ПОМОЖЕТ

1. Ингаляционные глюкокортикостероиды (гормональные противовоспалительные препараты).

- Они есть в клинических рекомендациях Минздрава для лечения коронавирусной инфекции. Такие препараты уменьшают воспаление в бронхиальных путях, в легочной ткани. Расширяют бронхи. Но их назначение требует обязательной консультации со специалистом, и далеко не всегда они уменьшают кашель, - предупреждает доктор Бекетов.

Словом, такие лекарства точно не для самостоятельного лечения. Их должен назначать по медпоказаниям врач.

2. Препараты-супрессанты (подавители) кашля.

- Лекарств такого рода с доказанной высокой эффективностью немного, - отмечает эксперт. - Самое распространенное - с действующим веществом бутамират (Butamiratum).

Есть также ряд препаратов, которые снижают чувствительность кашлевых рецепторов, но довольно слабо, с мало выраженным эффектом, хотя и не равным нулю. К их числу относится, в частности, амброксол. «По данным, полученным на небольших группах пациентов, он определенным образом регулирует продукцию слизи, дает отхаркивающий эффект. Но подтверждений, что этот препарат имеет выраженный противокашлевый эффект при коронавирусной инфекции, нет», - поясняет врач.

3. Препараты, содержащие ацетилцистеин.

Это вещество активно разжижает мокроту и входит в клинические рекомендации по лечению ковида во многих странах. Обратите внимание: препараты на основе ацетилцистеина могут неблагоприятно влиять на ЖКТ и противопоказаны при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

4. Препараты, содержащие кодеин.

Такие лекарственные средства обладают очень хорошей доказательной базой и ярко выраженным противокашлевым эффектом. Но у них есть ряд серьезных побочных эффектов, поэтому они отнесены к наркотическим препаратам и на сегодня запрещены к свободному обороту в России. Получить их можно только по особым рецептам.

Кашляешь - значит, заразен. Или нет?

- Владимир Дмитриевич, обычно у людей, когда кто-то кашляет поблизости, первая же мысль: этот человек заразен! Но сейчас при ковиде кашель может сохраняться и две, и три недели. В какой период он действительно представляет опасность для окружающих?

- Сам по себе факт кашля увеличивает возможность заразиться. Потому что во внешнюю среду выделяется большее количество респираторного аэрозоля, как и при чихании.

Однако важно, на каком этапе болезни возникает кашель. В первые 3-5 суток после появления температуры и других признаков серьезного недомогания он активно способствует заражению окружающих. Затем вирусовыделение снижается (по данным последних исследований человек может выделять жизнеспособный коронавирус в среднем до 10-11 дней. - Ред.).

Таким образом, не каждый кашляющий заразен. Но, встречая незнакомца в магазине или в метро, вы не можете знать, как давно он начал кашлять. Поэтому надежнее исходить из того, что риски заражения высоки, считают эксперты. И использовать средства барьерной защиты: маски, а лучше респираторы.