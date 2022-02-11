«Инфляция была бы гораздо выше 10%, но мы это предотвратили»: Главное, что сказала Набиуллина после увеличения ключевой ставки

«Комсомолка» собрала основные тезисы и цитаты, которые озвучила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Центробанк в пятницу в очередной раз резко повысил ключевую ставку - до 9,5% годовых. Процесс ужесточения (а именно так в денежно-кредитной политике называется повышение ставок) продолжается. И связано это с растущей инфляцией. По данным Росстата, за последние 12 месяцев цены выросли на 8,7%. «Комсомолка» собрала основные тезисы и цитаты, которые озвучила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

1. О перегреве экономики

Высокая инфляция - индикатор нарастающего перегрева экономики. Если не принимать мер, это приведет к неконтролируемому росту цен и к рецессии в нашей экономике в будущем.

- Перегрев экономики - это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением. Многие заметили, как выросли в последнее время цены на рынках жилья, автотранспорта, внутреннего туризма. Эти рынки — наиболее яркие примеры того, к чему приводит рост спроса сверх возможностей расширения предложения, - пояснила Набиуллина.

2. Почему цены продолжают расти

В ЦБ были уверены, что уже в декабре цикл роста цен прекратится. Но этого не случилось. Правда, все могло быть еще хуже.

- Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша политика это предотвратила, - заявила Набиуллина.

Сейчас в Центробанке считают, что пик мы проходим сейчас. Мол, еще немного и темпы инфляции пойдут на спад. К концу года в ЦБ прогнозируют, что рост цен снизится до 5 - 6%.

3. Что будет влиять на инфляцию в будущем

Факторов много, как внешних, так и внутренних. С одной стороны, есть риски со стороны мировой экономики. Там инфляция тоже растет. Например, в США уже 7,5% годовых. Почти догнали нас, хотя раньше инфляция там была близка к нулевой. Вслед за этим растут цены на сырьевые товары, в том числе на нефть и металлы, а также на продовольствие. И это разгоняет уже и внутреннюю инфляцию.

Тем не менее в будущем темпы роста должны пойти вспять за счет других факторов. В частности, во время пандемии резко подорожали перевозки. Но по мере того, как эта проблема будет решаться, они будут дешеветь. Это снизит издержки импортеров, что позволит им снизить цены на товары.

4. Станет ли выгоднее сберегать деньги

Еще один фактор роста инфляции - психологический. Люди видят, как растут цены. И даже если понимают, что товар стоит дорого, их толкает на покупку тот факт, что завтра он может быть еще дороже. Так и раскручивается инфляционная спираль. Главная цель Центробанка - перевести этот избыточный спрос в сбережения. То есть стимулировать людей не покупать товары, а откладывать деньги на будущее под хороший процент. А чем выше ключевая ставка, тем более высокие ставки по вкладам предлагают российские банки.

Когда ажиотажный спрос спадет, цены тоже придут в норму. А те, кто отложил деньги в банк, смогут и заработать высокий процент прибыли, и купить тот же товар по более низкой цене.

5. Какой будет ставка в этом году и в последующих

Предсказать это сложно, ведь все зависит от большого числа факторов. В Центробанке считают, что в этом году ключевая ставка может еще подрасти. В среднем ее уровень в этом году составит от 9 до 11% годовых. В следующем опустится до 7 - 9% годовых, а в 2024-м придет к норме в 5 - 6% годовых. К этому времени инфляция должна стабилизироваться в районе 4% в год.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 18 марта.

ВОПРОС РЕБРОМ

А что же с брошкой?

На этот раз Эльвира Набиуллина надела на лацкан маленькую брошку в виде весов. Как показатель того, что в Центробанке стараются поймать тот самый баланс - между спросом и предложением, который позволит держать инфляцию на приемлемом уровне. Кроме того, в ЦБ стараются не переборщить с повышением ставки. Борьба с перегревом - это хорошо. Но чем дольше мы живем в условиях высоких ставок, тем хуже для развития экономики в будущем.

- Весы обозначают баланс между инфляцией и ключевой ставкой. До этого инфляция явно перевешивала. И вот ЦБ стремится восстановить равновесие. Или это весы Фемиды – символ правосудия: «За все придется платить». Мы, судя по всему, расплачиваемся за ставку 4,25% во время пандемии, которая позволила инфляции разогнаться. Ну или за печатный станок ФРС. Тут уж неизвестно, - прокомментировал украшение инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

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