«Курьер уже может зарабатывать до 150 тысяч рублей»: У каких профессий в 2022 году вырастут зарплаты

Сейчас курьер с собственным автомобилем может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц Фото: Shutterstock

ЛЮДИ В ЖЕЛТОМ И ЗЕЛЕНОМ

Глядя в усталое лицо курьера, который протягивает вам пакет с едой или коробку с заказом из интернет-магазина, знайте: возможно, он зарабатывает больше вас.

- Сейчас курьер с собственным автомобилем может зарабатывать до 150 тысяч рублей в месяц, - огорошила генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner Инна Анисимова.

Конечно, за эти деньги нужно работать целыми днями и без выходных, но факт остается фактом. Дело в том, что курьеры сейчас дико востребованы. По данным Авито Работы, в прошлом году количество таких вакансий по стране выросло в 6,5 раз!

- За время пандемии россияне оценили удобство онлайн-шопинга и доставки. И теперь заказ на дом еды, одежды, техники воспринимается не как нечто необходимое, а как привычное. Поэтому в 2022 году профессия курьера останется в топе, - предсказывает директор по развитию платформы Авито Работа Дмитрий Пучков.

И если пример с курьером, который набегал на 150 тысяч за месяц, скорее исключение из правил, то совершенно точно можно сказать, что зарплаты у них выросли.

- В среднем сегодня курьер может получать от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от региона, - говорит основатель и управляющий директор сервиса временных исполнителей GigAnt Денис Решанов. - И это привело к росту окладов в других сферах: чтобы продавцы и работники общепита не ушли в курьеры, их начальство вынуждено было поднять им зарплаты. В этом году, пока будет конкуренция за людей, заработки этих работников продолжат рост.

ВОЙТИ В IT ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Айтишники и прочие программисты — короли рынка труда. Кажется, что уже в кого младше 30 ни плюнь, обязательно попадешь в компьютерщика. Но их все равно не хватает!

- Самой безоблачной ситуация с зарплатами будет в IT, - уверена главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. - Уже несколько лет подряд IT-сфера одна из немногих, кто показывает двузначные темпы роста зарплат (+14% в 2021 к 2020), и нет никаких объективных факторов, чтобы эта ситуация изменилась в 2022 году. Дефицит по-прежнему острейший, потребность бизнеса в «айтишниках» растет и проникает во все большее число отраслей, а зарплатная гонка - важнейший инструмент привлечения и конкуренции за таких сотрудников.

По оценкам экспертов, дефицит кадров в отрасли огромный: от 500 тысяч до 1 млн человек. Причем через 5-7 лет он может удвоиться.

Айтишники и прочие программисты — короли рынка труда Фото: Shutterstock

Средний уровень зарплат в отрасли — порядка 120 тысяч рублей, и он растет. Если не деньгами, работодатели пытаются умаслить сотрудников и кандидатов всякими «плюшками»: от бесплатных языковых курсов до бесплатных же горячих обедов. Во многом это происходит потому что языки программирования универсальны, и любой парень с ноутбуком хоть из Брянска, хоть из Биробиджана может работать на конторы в Калифорнии или Роттердаме. Хочешь — получай зарплату в валюте и живи в России королем, радуясь, когда рубль судорожно нащупывает очередное дно, хочешь — переезжай за границу, в этом многие западные компании своим программистам помогают.

И пока вы не побежали увольняться с работы и записываться на курсы программирования, должны предупредить: эксперты замечают, что темпы роста спроса на айтишников замедляются.

- Несмотря на острый дефицит экспертов в области IT, нужно понимать, что основной запрос приходится на специалистов уровня middle (средний) и senior (старший), в том время как на рынке, благодаря онлайн-образованию, появилось очень много junior-специалистов, то есть самых младших, - говорит директор по персоналу Fix Price Антон Максименко.

КОМПЕТЕНТНО

Инфляция, подвинься!

- Среди других сфер, относительно благополучных с точки зрения зарплат, можно выделить строительство, транспорт и логистику, медицину и фармацевтику, финансовый сектор, - отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. - Во всех перечисленных отраслях по итогам 2021 года рост зарплат опередил темпы инфляции, которая сама по себе достаточна высока (по данным Росстата, она составила 8,4%. – Ред.). По строительству есть достаточно серьезные предпосылки к вынужденному повышению зарплат: во-первых, тот же сохраняющийся острый дефицит из-за оттока мигрантов; во-вторых, все чаще звучащие просьбы к стройсектору сфокусироваться на найме россиян. На рост зарплат в транспорте и логистике продолжит влиять повышенный спрос и сформировавшаяся у населения привычка дистанционного потребления, развитие онлайн-торговли. А на зарплаты в финансовом секторе – продолжающаяся цифровизация, которая невозможна без ИТ.

ВОПРОС РЕБРОМ

Где зарплаты упадут?

- Говорить о падении зарплат в какой-либо сфере не приходится, - уверен директор по персоналу Fix Price Антон Максименко. - Дело в том, что в России, как и во всем остальном мире, ускорилась инфляция, а значит, люди просто не могут позволить, чтобы их заработок сокращался. Наоборот, зарплатные ожидания соискателей выросли, что совершенно оправдано. И в 2022 году они продолжат расти - вместе с инфляцией. Что касается безработицы, то в России она уже довольно давно находится на низком уровне и не превышает 6%, хотя и может быть выше в некоторых возрастных группах, например среди молодежи. Из-за демографической ямы 90-х годов и убыли населения старшего возраста за последние два года рынок труда остается скорее рынком соискателя: переживать по поводу отсутствия работы в стране не приходится.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменятся зарплаты в 2022-м

Как изменятся зарплаты в 2022-м

КСТАТИ

Условия диктует сотрудник

О главных течениях на рынке труда «Комсомольской правде» рассказал директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Люди выбирают работу, а не работа их

- В этом году количество вакансий будет в разы превышать число соискателей. В 2021-м количество вакансий по всем группам профессий выросло на 82%, и из-за последствий коронавируса и вызванных им ограничений эта тенденция точно продолжится в 2022-м.

Уступки работодателей

- А раз так, то соискатели станут все более избирательными при выборе места работы. Стало быть, работодателям теперь чаще приходится идти на уступки. Например, большему числу людей станет доступна возможность переобучения или обучения с нуля.

Торжество дистанционки

- Все больше сотрудников предпочтут трудиться из дома. Спрос на удаленную работу в прошлом году прибавил 83%. люди привыкли к такому режиму, оценили его плюсы, и нет никаких причин, чтобы этот год стал временем возвращения в офисы.

Цифровизация и автоматизация

- Технологии продолжат совершенствоваться и постепенно приходить на замену человеку в некоторых отраслях. Например, во многих организациях уже активно используется электронный документооборот, чат-боты и многое другое.

Смежные профессии

- В новом году будут активно появляться новые смежные профессии — особенно на стыке медицины и технологий. Например, этой осенью в связи с введением новых эпидемиологических ограничений по всей стране появилась острая необходимость в QR-контролерах и курьерах. Также в ближайшие несколько лет будет расти актуальность экологической повестки и искусственного интеллекта и увеличится востребованность биотехнологов, специалистов по кибербезопасности и альтернативным источникам энергии.

НАГЛЯДНО

Топ-5 отраслей по итогам 2021 года по росту доходов

Медианная зарплата*

Фитнес, салоны красоты +33% 35 тысяч рублей

Автомобильный бизнес +25% 50 тысяч

Управление персоналом +20% 40 тысяч

Транспорт, логистика +19% 47 500

Строительство +13% 45 тысяч

...и по увеличению числа вакансий

Продажи +99%

Консалтинг +98%

Искусство, развлечения 94%

Транспорт, логистика +77%

Инвестиции, банки +67%

По данным Авито Работа.

*Медианная зарплата – эта сумма, при которой ровно половине работников платят больше, а второй половине – меньше.

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