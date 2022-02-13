"Женя была легкой и смелой, идеалом матери и жены"- артисты вспоминают сгоревшую в 40 лет от рака Евгению Брик

Мириам Сехон и Евгения Брик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

10 февраля умерла актриса Евгения Брик, жена режиссера, сценариста, продюсера Валерия Тодоровского. Ей было всего 40 лет.

Еще молодая женщина. Её смерть стала шоком для коллег и поклонников.

Многие артисты, которые знали Евгению, снимались с ней в кино, дружили, вместе учились в ГИТИСе, написали посты в соцсетях. На личных страничках - фотографии Евгении Брик.

Мария Миронова вспомнила, какой потрясающий пост сделала Женя 22 сентября прошлого года. Это был предпоследний пост в её Инстаграме. В тот момент, когда она уже все понимала и осознавала, Брик написала: "Мы должны оставаться спокойными и смелыми" ... "Удивительная душа... Такая хрупкая и такая Мужественная и Смелая!! Огромный пример всем, болеющим, страждущим, тем, кто пока не знал, но столкнётся в какой то момент жизни с испытаниями. Прямо в сердце… Женя, а мы "прокачиваем мускулатуру". Очень больно», - написала Миронова.

Виктория Исакова, которая снималась с Евгенией Брик в фильме «Стиляги» написала коротко: «Нежная, прекрасная… Лети».

«Невозможно поверить», - потрясены Сергей Лазарев, Анна Нахапетова. Игорь Верник пожелал сил родным и близким Евгении Брик.

Евгения Брик начинала свой путь в кино вместе с такими же как и она на тот момент неизвестными молодыми артистами Антоном Шагиным, Максимом Матвеевым, Екатериной Вилковой. Они снимались вместе в фильме Валерия Тодоровского «Тиски», а потом в «Стилягах».

«Женечка... Невозможно поверить!!! Соболезнования родным и близким!!! Упокой, Господи, её душу!!! Светлая память!», - написал Антон Шагин.

Откликнулся и Максим Матвеев: «Женечка…светлый, добрый, мудрый, талантливый человечище…Сложно поверить…Огромная потеря для всех нас!! На таких, как ты держится этот мир!! Спасибо тебе за всё!! Мы будем скучать…»

Екатерина Вилкова тоже сделала пост, вспомнила как как во время съёмок «Стиляг» они ночью ходили в кино. Днём плотно работали на съемочной площадке.

Яна Сексте, которая встретилась с Евгенией Брик на съемках телесериала «Оттепель» написала: «Женя…..Женечка….Женька….. В тебе было столько света и жизни, красоты и таланта, любви и заботы…. Невозможно ни поверить, ни понять, ни принять…».

Большой пост памяти Евгении Брик сделала актриса Дарья Екамасова: «Актрисы хотят выглядеть сложными и глубокими, а Женя была простой, легкой и смелой. Такой настоящей! Утром оглушила страшная новость, что Женя ушла. Женя для меня была не только потрясающей и интересной актрисой, а ещё и идеалом матери. Она успевала всё. Воспитывать дочь, летать на съемки, прекрасно выглядеть и искренне радоваться. Всегда, когда я видела ее на экране, я не отвлекалась, мне хотелось наблюдать за ней, она никогда не повторялась. В ней была та самая живость, которая притягивает. Она никогда ничего из себя не строила, просто жила, жила добром и искренностью. Настоящий Ангел, который так рано покинул нас. Пишу этот текст и телефон залит слезами. Женька лети, лети высоко, смотри на нас оттуда, и знай, что мы всегда будем думать о тебе! Спасибо тебе за твои добрые слова и поддержку. Соболезнование твоим близким, сил пережить это горе».

Мириам Сехон написала в личном микроблоге: «Как же так несправедливо рано…Прекрасная Женя Брик, умная, тонкая, смешная, добрая, талантливая. И всё такая же молодая как 20 лет назад, когда познакомились в ГИТИСе».

Многие задаются вопросом: а что же случилось? Такая молодая, успешная, ей рано умирать... Евгения Брик в последние годы жизни боролась с раком, но об этом знали только самые близкие. Это же подтвердила актриса Юлия Ауг, сообщившая, что причина смерти — онкологическое заболевание. Других подробностей нет.

Как говорят друзья семьи, ранимой и впечатлительной дочке Евгении Брик и Валерия Тодоровского - Зое пока не говорят, что её мамы больше нет. И пока решается, нужно ли Зою брать на похороны.

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