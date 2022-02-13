Просила у Санты здоровья для мамы: Как 12-летняя дочка Евгении Брик переживает ее смерть от онкологии

Евгения Брик минувшим летом подстриглась и сильно похудела из-за лечения. Никто не подозревал, что артистка больна — она получала комплименты из-за смены имиджа. Фото: Инстаграм Евгении Брик.

12-летняя Зоя Тодоровская третий день получает соболезнования по поводу смерти мамы Евгении Брик в социальных сетях. Девочке пришлось ограничить доступ на свои страницы – писать ей теперь могут только друзья. Сейчас семья актрисы Евгении Брик не отвечает на соболезнования даже друзьям и знакомым. Мама, младшая сестра, муж и дочь тяжело переживают смерть своей Женечки. Актриса Евгения Брик последние полтора года лечилась от онкологического заболевания. 40-летняя женщина просила близких не рассказывать о болезни, поэтому ее смерть стала шоком даже для друзей. Евгения Брик часто говорила о том, что счастлива в личной жизни. Последние 15 лет рядом с ней и в радости, и в горе был любимый мужчина режиссер Валерий Тодоровский.

У Тодоровского - идеальная теща

Режиссер, продюсер Валерий Тодоровский еще до рождения дочери Зои купил дом в Лос-Анджелесе. Поэтому семья жила на две страны: работали на родине в теплое время года, а зимовали в США. Валерий Петрович писал сценарии, придумывал проекты у океана, а Женя занималась домашними хлопотами.

Евгения Брик отказалась от прислуги в доме – управлялась сама и с уборкой, и с «готовкой», и со всеми делами. Мама Евгении давно уже перебралась в Америку - жила с дочкой, зятем и внучкой. Места в двухэтажном доме всем хватало. 61-летняя Галина Хиривская помогала семье – когда Валерий и Евгения улетали на съемки, оставалась с Зоей. Жили дружно. Удивительно, но Тодоровский не возражал против присутствия тещи в своем доме – наоборот очень ценил заботу Галины о своих любимых девочках. Женя как-то обмолвилась: «Валера сказал: «Поверь мне - твоя мама исключение. Она включена в тебя, посвятила свою жизнь тебе, а теперь посвящает ее нашей дочери Зое. Но это большая редкость…»

В семье сложились теплые отношения: не ссорились, любые решения обсуждали вместе. Некоторые блогеры уже начали спекулировать на тему «ребенка-сироты». Появляется много небылиц на эту тему. О девочке есть кому позаботиться – папа и бабушка создадут все условия, чтобы ребенок был окружен любовью и заботой. Кроме того, сейчас рядом с семьей младшая сестра Евгении Брик 30-летняя Валерия, которая была очень близка с сестрой и ее семьей.

Быт ребенка налажен в Лос-Анджелесе, где 12-летняя девочка посещает школу. Зоя одинаково хорошо говорит и на английском, и на русском – мама организовала занятия дочки онлайн с российскими репетиторами языком, литературой и другим предметами. Пока семья принимает решение о том, как и где в дальнейшем выстраивать жизнь. Но у Зои есть опыт учебы и в московской школе – однажды она два месяца посещала учебное заведение на родине.

Так вышло, что Зоя Тодоровская начала актерскую карьеру в США – без протекции знаменитого папы. Международный агент (знакомый Евгении Брик) показал продюсерам крупного проекта фото Зои – так она снялась в одной из главных ролей уже в двух сезонах сериала Netflix «ОА»: прошла кастинг и ее выбрали из 400 девочек. Один из продюсеров проекта Брэд Пит, а как результат – опыт и приличный гонорар на счету ребенка. Женя предполагала: «Зоя вырастет и сможет сразу купить себе, например, хорошую машину». Ребенок пока не определился с профессией – рано, но Зоя снималась и в проектах папы. На прошлый новый год девочка просила у Санты «новую роль». А на этот новый год вся семья просила здоровья для Жени…

Рядом с Зоей Тодоровской сейчас - папа, бабушка и тетя: после смерти мамы дочь актрисы Евгении Брик окружена заботой родных Фото: Instagram.com

Брик и Тодоровский придумали имя второму ребенку

Последние три дня многие пишут о том, что Евгения Брик увела Валерия Тодоровского из семьи. Но на самом деле все было не совсем так. Познакомилась Женя с Валерием, когда была студенткой. Брик училась в ГИТИСе на курсе Александра Збруева – народный артист ценил талантливую студентку и даже отпускал сниматься в кино. Так 19-летняя Женя пришла на пробы к режиссеру Александру Велединскому, который собирался снимать сериал «Закон». Юная артистка удачно прошла пробы, но не подходила на роль из-за возраста, поэтому режиссер решил посоветоваться с продюсером проекта. Женю попросили приехать на «Мосфильм» на встречу с режиссером Велединским и продюсером Валерием Тодоровским. Тодоровский объяснил юной актрисе – что ее не берут всего лишь из-за возраста, но у их продюсерской компании есть много других проектов и в будущем все возможно…

Спустя несколько лет у Брик и Тодоровского начался головокружительный роман. Валерий влюбился так, что оформил официальный развод с первой женой Натальей Токаревой. Тодоровский и Токарева прожили почти 20 лет – воспитывали сына и дочь. Однако развод не стал скандальным. Даже первая теща Тодоровского писательница Виктория Токарева говорила в интервью об экс-зяте хорошо: «Отношения просто перешли в новое качество. Сейчас я его хвалю даже больше. Он оказался поразительно порядочным человеком и так роскошно развелся, что как говорят - дай Бог каждому. Во-первых, интеллигентно; во-вторых, он никого не забыл, тащит всех материально… И потом, идея этого развода все-таки принадлежит не ему…» Мама Валерия Тодоровского Мира Григорьевна поддержала сына: «Первая жена очень хорошая, сильная, мудрая, но они оказались слишком разными. Чудная женщина - но не его. Конечно, со второй женой ему лучше, несмотря на то что она на 20 лет моложе».

Разницу в возрасте между Валерием и Евгенией никто из друзей не замечал. Когда работали в разных городах – созванивались по «сто раз» за день. Дома им всегда было интересно вдвоем: готовили, смотрели кино, гуляли у океана и разговаривали часами, собирались с друзьями и мечтали. Супруги даже придумали имя для второго ребенка – хотели мальчика. Однако этой мечте так и не суждено было сбыться.

Валерий Тодоровский и Евгения Брик пышной свадьбы не устраивали - просто расписались в загсе. Первые годы жили в свое удовольствие – много путешествовали, наслаждались компанией друг друга. Через три года родилась их Зоя. К этому времени у Евгении сложились хорошие отношения с детьми мужа от предыдущего брака – в Москве они всегда встречались, праздновали вместе дни рождения.

- Тодоровский и Брик прожили в браке 15 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сама себя психолог

Это был осознанный выбор Евгении – она не хотела, чтобы кто-то знал и обсуждал детали ее болезни. Она умела быть стойкой, знала, как подготовить родных… Брик последние годы сотрудничала с благотворительными фондами и хосписами, поэтому получала нужные консультации и от психологов. Сама Женя даже получила психологическое образование.

В молодости Евгения тяжело переживала смерть отца. Чтобы преодолеть панику и не переживать за маму и сестру – ходила к психологу. Позже обращалась к специалистам из-за аэрофобии – так узнала, что у нее и актрисы Марии Мироновой один психолог. А недавно (до болезни) Евгения Брик рассказала: «Я и сама в итоге прошла курсы психологии, чтобы понимать не только себя, но и других. Когда кто-нибудь делится со мной своими проблемами и трагедиями, я никогда не говорю – само пройдет, время лечит. Это неправда. Психологи нужны». Сейчас психологическая поддержка будет нужна родным Жени, а их семейного психолога рядом больше нет рядом.

После смерти актрисы на экраны выйдет сериал ее участием - «Дети» режиссера Алены Званцовой и продюсера Валерия Тодоровского. В этой картине героиня Евгении Брик беременна: актриса смеялась – так она репетирует вновь роль мамы и считала это хорошим знаком…

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