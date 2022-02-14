Украина колеблется - вступать в НАТО или нет

Посол Украины в Великобритании Пристайко в эфире радио BBC неожиданно заявил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО Фото: REUTERS

Вот так бывает – ляпнешь что-то, не подумав, а тебя уже выпроваживают за дверь.

Посол Украины в Великобритании Пристайко в эфире радио BBC неожиданно заявил, что его страна может отказаться от вступления в НАТО, чтобы остановить войну. «Это возможно, - сказал он, ошарашив ведущего. - Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому. И мы получали такие сигналы от НАТО»

Чтобы не было разночтений, ведущий переспросил еще раз: «Я хотел бы уточнить, что именно вы сейчас сказали, чтобы не напутать с переводом. Когда я поинтересовался, готова ли ваша страна рассмотреть возможность отказа от вступления в НАТО, если это остановит войну, вы сказали: «Это возможно». Это действительно то, что вы сейчас рассматриваете — отказ от присоединения к НАТО?»

Вадим Пристайко признал, что его заявление противоречит цели, прописанной в Конституции. Но Украина «могла бы проявить гибкость». С этого момента можно было засекать время, когда дипломат либо окажется в базе данных «врагов Украины» «Миротворец», либо заявит, что его неправильно поняли. В принципе, это могло произойти одновременно.

Но сначала посла осадили из Офиса президента, затем из МИДа, а после Пристайко выступил с саморазоблачением: «Я сказал только то, что на данный момент мы не являемся членом НАТО. И во избежание войны мы готовы на многие уступки, что и делаем в наших разговорах с Россией. Но именно к НАТО это не имеет никакого отношения, поскольку это закреплено в нашей Конституции». Как будто и не переспрашивали его дважды.

Деликатность ситуации в том, что на еще не дезавуированные слова Пристайко успели отреагировать на Западе. Замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи заявил: «Любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины. Но если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством».

То есть, в принципе, «украинская проблема», которая ставит мир под угрозу войны в Европе, всех достала настолько, что альянс готов отказаться от такого беспокойного участника блока. И для Запада это будет практически безболезненно. Не то, чтобы этого было достаточно для Москвы. В конце концов, как Киев блюдет свои обязательства, мы все прекрасно знаем. Но в Кремле уже заявили, что отказ Украины от идеи вступления в НАТО был бы шагом к стабилизации обстановки. Только для принятия такого решения, которое явно будет воспринято как слабость националистами, нужно политическое мужество. А оно сегодня в Киеве в дефиците.