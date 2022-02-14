Путин одобрил 10-страничный ответ по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
14 февраля глава МИД Сергей Лавров рассказал Владимиру Путину, что наши дипломаты подготовили большой ответ НАТО по нашим гарантиям безопасности. Переписка между Россией и военным блоком длится с конца декабря.
Два месяца назад мы выдвинули Америке и Европе три принципиальных требования: наступательного оружия не должно быть рядом с нашими границами, Украина не может стать членом блока, а инфраструктуру НАТО надо вернуть к состоянию 1997 года.
- По этим вопросам ответ отрицательный, - рассказал Лавров.
Министр иностранных дел добавил, что письменный ответ от Запада мы получили, но ни о каком компромиссе речи пока нет.
- Но у вас есть уже проект ответа? - спросил президент во время встречи.
– Он сформулирован на 10 страницах, - подтвердил глава МИД.
Теперь стало известно, что российский лидер одобрил наш ответ.
- Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам, - сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Главный российский дипломат на встрече с президентом добавил, что «наша инициатива по евробезопасности встряхнула западных коллег». Переговоры начались по-настоящему.
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