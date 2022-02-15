«Молит Бога помочь отцу»: Геннадий Онищенко объяснил слова Игоря Лебедева «Только живи», обращённые к Владимиру Жириновскому

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАН, эксглавгоссанврач РФ Геннадий Онищенко обсудил с обозревателем KP.RU Александром Гамовым, почему депутаты Госдумы массово болеют "омикроном", несмотря на введенные меры предосторожности.

- ...Геннадий Григорьевич, это помощник академика Онищенко – Гамов. Я разговаривал с депутатами, с сотрудниками аппарата Госдумы... Говорят, что когда вы были депутатом, в нижней палате парламента вроде как меньше болели. Там эти установки для дезинфекции рук до сих пор называют «рукомойниками Онищенко». Все меры предосторожности, карантин, столовую по вашему требованию закрыли, буфет, а Дума болеет – вслед за Жириновским и Зюгановым теперь Владимир Васильев, лидер фракции «Единая Россия», ушел на самоизоляцию в связи с положительным тестом. Чем вы это объясните, почему болеет Дума?

- Ну, возможности у членов парламента все есть, для того, чтобы не позволить короне разгуляться в Охотном ряду… Медицинское обслуживание - и московское, и федеральное.

За счет госбюджета предоставляются все меры специфической, неспецифической защиты, то есть и маски, и перчатки и так далее.

А почему болеют? Именно сейчас?

Ну, первое – это, конечно, более высокая контагиозность того штамма, который сейчас циркулирует…

- То есть, он более заразный, как мы обычно расшифровываем.

- Более активно распространяется, я бы так сказал.

Что касается трех названных фамилий, надо помнить, что это люди старшей возрастной группы, соответственно, здесь никакого противоречия с эпидемиологией нет, они наиболее уязвимы с этой точки зрения.

Я знаю, что и первые две фамилии (речь, конечно же, о политиках. - А.Г.) - они точно вакцинировались, про последнего я ничего не могу сказать.

- А вот первая фамилия, кстати, - Жириновский, есть такая информация, что он на две недели затянул госпитализацию.

- Сегодня в Думе есть все возможности противостоять короне, надо более жестко спрашивать с тех, кто за это ответственен.

А что касается твоего вопроса про Владимира Вольфовича, он всегда демонстрировал нетерпимость к несоблюдению противоэпидемических мер, постоянно об этом говорил, все время у него - маска, перчатки. Жириновский старался как можно меньше находиться в зале заседаний, что было оправданно, и я это поддерживал как врач – молодец, что бывает в зале, только когда крайне необходимо.

Но, в данном случае - почему он затянул с госпитализацией? Ну, видимо, все-таки это связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более - при таком тщательном соблюдении мер предосторожности, может быть, даже избыточном использовании средств специфической профилактики.

Да, конечно, он постоянно находился под контролем врачей, своего личного врача, я это тоже знаю. Тут не хватило ему самодисциплины и осторожности. Если бы сразу лёг в больницу (а у него были для этого все показания), даже еще до пневмонии, - то, конечно, сейчас мы даже могли бы не знать о его госпитализации и болезни. Но, поскольку он затянул и развилось поражение легких, то происходит то, что происходит.

Так что, возможности у Думы есть, нужно просто более жестко требовать с самих депутатов их использования.

- Цифры такие звучат – то ли 20, то ли 30, то ли 50, то ли все 60% депутатов и сотрудников аппарата Госдумы уже переболело.

- Это вполне естественно. А сколько у нас тех, кого зацепил коронавирус в стране, в столице? Если сравнивать долю переболевших в нижней палате парламента - с общей популяцией, с московской, то это как раз сопоставимые вещи.

А, учитывая специфику психологии депутатского корпуса, все-таки это, как правило, люди, как я уже заметил, с достаточно высокими амбициями… Может, и это тоже на заболевание влияет?

- И последний вопрос. Сегодня ночью появилась в соцсетях реплика Игоря Лебедева по поводу болезни отца (он впервые прокомментировал): «Только живи»...

- Это достойное поведение любящего сына, я бы так это охарактеризовал. Он не ввязывается ни в какие разборки, ни в какие сплетни, он просто молит Бога, чтобы отец вышел из этой ситуации. Так что, он достойно себя ведет.

- Спасибо вам огромное. Берегите себя.

- И вы тоже. Пожалуйста.

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