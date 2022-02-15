Сын Жириновского впервые публично высказался о состоянии отца: «Только живи»

Владимир Жириновский и Игорь Лебедев на заседании Госдумы, 2012 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сын заболевшего коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев впервые публично высказался о состоянии отца. Всего в двух словах, но очень ёмких.

«Только живи!» - написал Лебедев на своей странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жириновский две недели скрывал, что заболел ковидом и продолжал работать в удаленном формате. Как сообщалось, политик ушел на карантин для профилактики, с учетом массового заражения штаммом «омикрон». Однако позже состояние главы думской фракции ЛДПР ухудшилось, и в начале февраля его пришлось госпитализировать. У депутата поражение легких достигло 30% правой стороны и 50% левой, сатурация упала до 90-91%.

В понедельник, 14 февраля, сообщалось, что медики оценивают его состояние как стабильное. К слову, чтобы отвлечься от мыслей о работе, Жириновский по совету врачей принимает успокоительное. Кроме того, в палате установили аппарат искусственной вентиляции легких на случай, если он вдруг может срочно потребоваться.

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