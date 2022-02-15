Россия снова не явилась на войну

Видео возвращения российских войск после учений с Белоруссией опубликовало Минобороны

В тот момент, когда Белый дом, устав назначать даты, заявил, что «мы подошли к тому Рубикону, за которым вторжение может начаться в любой момент», Министерство обороны делает неожиданный маневр. Так и не явившись на войну, подразделения российской армии начали «отступление». Как заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие свои задачи на учениях отправляются по домам.

- Они уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны, - подчеркнул представитель Минобороны. - Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Вместе с тем, некоторые учения продолжаются, в том числе и масштабные маневры «Союзная решимость-2022» в Белоруссии.

- На полигоне «Обуз-Лесновский» 19 февраля предусмотрен этап боевой стрельбы. В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления, - рассказал Игорь Конашенков. - На розыгрыш практических действий, в качестве наблюдателей, приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии и представители СМИ.

Представитель Минобороны напомнил. что в оперативно важных районах мирового океана и акваториях морей, прилегающих к территории России, проводится серия военно-морских учений, в которых задействованы надводные корабли, подводные лодки и морская авиация. При этом он подчеркнул, что по мере окончания маневров войска, как и всегда, совершат марши в пункты постоянной дисклокации.

Накануне президент встречался с главами МИД и Минобороны. Сергей Лавров заверил Владимира Путина, что шансы на дипломатическое урегулирование наших разногласий с Западом еще остаются. И он бы предпочел продолжить попытки договориться миром. О чем, помимо учений, говорил Сергей Шойгу телевизор не показал. Видимо, по итогам этого совещания и было принято решение отвести войска.

Кстати, сегодня в Госдуме будут приниматься решение, какое из двух обращений президенту с просьбой признать независимость ЛДНР надо направить главе государства. Одно предполагается послать напрямую Владимиру Путину. Другое – сначала в МИД на оценку.