Володин заявил, что Госдума большинством голосов выберет один из двух вариантов обращения по ДНР и ЛНР

Вячеслав Володин рассказал, как Госдума будет выбирать один из двух вариантов обращения к Путину по вопросу признания ДНР и ЛНР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума во вторник 15 февраля проведет голосование по двум вариантам постановления об обращении палаты к президенту Путину с призывом признать ДНР и ЛНР. Об этом написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил, что два постановления об обращении к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будут обсуждаться на альтернативной основе и один из двух вариантов обращения будет принят на основе рейтингового голосования.

Спикер объяснил, в чем заключается разница между двумя вариантами обращения.

«Первое — незамедлительно после принятия направляется Президенту.

Второе — для изучения и отзывов направляется в МИД России и другие правительственные структуры, после чего можно будет вернуться к его рассмотрению», - объяснил он.

Володин уточнил, что принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберёт наибольшее количество голосов и назвал вопрос признания ДНР и ЛНР «исключительно важным и ответственным».

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в понедельник, 14 февраля, поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Подробности здесь на kp.ru.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Россией противоречит Минским соглашениям.