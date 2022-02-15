ВОЗ рассказала, что волна «омикрона» идет на Восток и может стать последней

Вирус уходит на Восток
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Во Всемирной организации здравоохранения на брифинге для СМИ рассказали о смертности в результате заболевания штаммом «омикрон», о распространении коронавируса в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также о том, как избежать появления новых опасных мутаций вируса и когда зарегистрируют «Спутник V».
На сегодняшний день по всему европейскому региону ВОЗ было зарегистрировано более 165 миллионов случаев COVID-19. Коронавирусная инфекция по-прежнему рассматривается ВОЗ как смертоносное заболевание. 1,8 миллионов человек умерло от коронавируса в странах Европы за период пандемии. Только на прошлой неделе от ковида, вызванного штаммом «омикрон» на фоне все еще встречающегося в Европе варианта «дельта», умерло 25 тысяч жителей региона. Об этом на брифинге для СМИ рассказал глава бюро ВОЗ в Восточной Европе и Центральной Азии доктор Ханс Клюге.
За последние две недели в шести странах на Востоке Европы число случаев коронавируса выросло более чем вдвое. Волна «омикрона» движется на Восток, рассказали в ВОЗ. При этом менее 60 процентов людей старшего возраста полностью вакцинированы в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Киргизстане, Узбекистане и Украине. Болгария, Грузия и Северная Македония названы в числе стран, где менее 40 процентов медицинских работников получили как минимум одну дозу вакцины.
Во всей Европе все больше «омикроном» заражаются медицинские работники. Число заболевших выросло с 30 тысяч в конце прошлого года, до 50 тысяч человек к началу февраля. В свою очередь массовые заболевания и нехватка медицинских работников приводят к перегрузке госпиталей и повышенному риску распространения коронавируса внутри самих больниц.
Доктор Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, считает, что на данном этапе работа с российской стороной по вопросу завершения регистрации вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения идет хорошо, однако сроки, в течение которых вакцина будет зарегистрирована, в ВОЗ опять не назвали.
Волна «омикрона» может стать последней перед тем, как острая фаза пандемии будет остановлена, считает региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.
Этому могут поспособствовать несколько факторов:
- окончание зимнего сезона и то, что люди будут все больше проводить времени на свежем воздухе;
- менее тяжелое течение болезни, вызываемое штаммом «омикрон» у людей, которые полностью вакцинированы, отделения интенсивной терапии не перегружены сейчас в тех странах, где достаточно большой уровень охвата вакцинацией;
- развитие геномного секвенирование для того, чтобы быстро выявлять новые варианты коронавируса и чтобы равномерно распределять доступ к новым противовирусным препаратам от COVID-19.
Доктор Олег Бенеш, специалист отдела иммунизации европейского бюро ВОЗ, заявил, что нет никаких дополнительных рисков, которые были бы связаны с применением бустерных доз вакцины, то, что у нас принято называть ревакцинацией. Представитель ВОЗ назвал ревакцинацию одним из эффективных средств борьбы с «омикроном», поскольку иммунный ответ, приобретенный после вакцинации, быстрее ослабевает при широком распространении штамма «омикрона».
Вирус и дальше будет искать новые пути для того, чтобы выживать и размножаться, сказал доктор Олег Стороженко, специалист программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения европейского бюро ВОЗ. В числе того, что поможет избежать появления новых особо опасных мутаций, представитель ВОЗ назвал мониторинг за новыми штаммами, быстрое их обнаружение, сбор данных по новым и уникальным мутациям вируса и об их взаимодействии с вакцинами и лекарствами.
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