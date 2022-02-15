ВОЗ рассказала, что волна «омикрона» идет на Восток и может стать последней

Вирус уходит на Восток Фото: REUTERS

Во Всемирной организации здравоохранения на брифинге для СМИ рассказали о смертности в результате заболевания штаммом «омикрон», о распространении коронавируса в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также о том, как избежать появления новых опасных мутаций вируса и когда зарегистрируют «Спутник V».

ОМИКРОНОВЫЙ КОВИД УНЕС 25 ТЫСЯЧ ЖИЗНЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

На сегодняшний день по всему европейскому региону ВОЗ было зарегистрировано более 165 миллионов случаев COVID-19. Коронавирусная инфекция по-прежнему рассматривается ВОЗ как смертоносное заболевание. 1,8 миллионов человек умерло от коронавируса в странах Европы за период пандемии. Только на прошлой неделе от ковида, вызванного штаммом «омикрон» на фоне все еще встречающегося в Европе варианта «дельта», умерло 25 тысяч жителей региона. Об этом на брифинге для СМИ рассказал глава бюро ВОЗ в Восточной Европе и Центральной Азии доктор Ханс Клюге.

ВОЛНА «ОМИКРОНА» ИДЕТ НА ВОСТОК

За последние две недели в шести странах на Востоке Европы число случаев коронавируса выросло более чем вдвое. Волна «омикрона» движется на Восток, рассказали в ВОЗ. При этом менее 60 процентов людей старшего возраста полностью вакцинированы в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Киргизстане, Узбекистане и Украине. Болгария, Грузия и Северная Македония названы в числе стран, где менее 40 процентов медицинских работников получили как минимум одну дозу вакцины.

НАСКОЛЬКО СПРАВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Во всей Европе все больше «омикроном» заражаются медицинские работники. Число заболевших выросло с 30 тысяч в конце прошлого года, до 50 тысяч человек к началу февраля. В свою очередь массовые заболевания и нехватка медицинских работников приводят к перегрузке госпиталей и повышенному риску распространения коронавируса внутри самих больниц.

КОГДА ВОЗ УТВЕРДИТ «СПУТНИК V»

Доктор Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, считает, что на данном этапе работа с российской стороной по вопросу завершения регистрации вакцины «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения идет хорошо, однако сроки, в течение которых вакцина будет зарегистрирована, в ВОЗ опять не назвали.

ВОЛНА «ОМИКРОНА» МОЖЕТ СТАТЬ ПОСЛЕДНЕЙ

Волна «омикрона» может стать последней перед тем, как острая фаза пандемии будет остановлена, считает региональный директор ВОЗ Ханс Клюге.

Этому могут поспособствовать несколько факторов:

- окончание зимнего сезона и то, что люди будут все больше проводить времени на свежем воздухе;

- менее тяжелое течение болезни, вызываемое штаммом «омикрон» у людей, которые полностью вакцинированы, отделения интенсивной терапии не перегружены сейчас в тех странах, где достаточно большой уровень охвата вакцинацией;

- развитие геномного секвенирование для того, чтобы быстро выявлять новые варианты коронавируса и чтобы равномерно распределять доступ к новым противовирусным препаратам от COVID-19.

РЕВАКЦИНАЦИЯ ОСОБЕННО ВАЖНА ПРИ «ОМИКРОНЕ»

Доктор Олег Бенеш, специалист отдела иммунизации европейского бюро ВОЗ, заявил, что нет никаких дополнительных рисков, которые были бы связаны с применением бустерных доз вакцины, то, что у нас принято называть ревакцинацией. Представитель ВОЗ назвал ревакцинацию одним из эффективных средств борьбы с «омикроном», поскольку иммунный ответ, приобретенный после вакцинации, быстрее ослабевает при широком распространении штамма «омикрона».

ПОЯВЯТСЯ ЛИ БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ ШТАММЫ, ЧЕМ «ОМИКРОН»

Вирус и дальше будет искать новые пути для того, чтобы выживать и размножаться, сказал доктор Олег Стороженко, специалист программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения европейского бюро ВОЗ. В числе того, что поможет избежать появления новых особо опасных мутаций, представитель ВОЗ назвал мониторинг за новыми штаммами, быстрое их обнаружение, сбор данных по новым и уникальным мутациям вируса и об их взаимодействии с вакцинами и лекарствами.

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