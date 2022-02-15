Россияне рассказали, как относятся к обострению ситуации вокруг Украины

Учения украинских добровольцев под Киевом.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг ситуации на Украине. Некоторые британские издания уже не просто абстрактно высказываются о «нападении» России, но и называют точный день и час «вторжения».
Сайт KP.RU провел опрос, и выяснил, как ко всему происходящему относятся россияне. Мы задали вопрос «Как вы относитесь к кризису на Украине?» и узнали, что большинство опрошенных не опасаются страшных прогнозов, но сочувствуют мирным жителям Незалежной.
39% опрошенных заявили, что им жаль население Украины и жителей Донбасса, которым приходится проживать сейчас страшные времена.
«Мне жителей мирных и спокойных жаль, их семьи, их детей и всего, что они создавали для себя!», - говорит одна из участниц опроса.
«Мне жаль жителей Донбасса и Луганщины, ставших жертвами и заложниками. Я считаю, что в современном мире все разногласия можно решить путем переговоров», - добавляет другая.
Еще 23% опрошенных сообщили, что злятся на западные страны, который не только не пытаются помочь стабилизировать обстановку, но и, наоборот, только усугубляют ситуацию громкими и необоснованными заявления.
«Меня эта ситуация очень возмущает. Точнее не ситуация, а чья-то провокация», - недовольно заявляет участник исследования.
17% респондентов признались, что считают жителей Украины братским народом и очень сожалеют, что в последнее время отношения между нашими странами так сильно испортились.
Еще 9% признались, что их откровенно пугают разговоры о войне, и о том, что к этому может быть как-то причастна Россия.
И только оставшиеся 12% заявили, что они не следят за кризисной ситуацией на Украине, и происходящее там их ни сколько не интересует.
Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 7,8 тысячи человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сколько теряет Украина от «вторжения», которое даже еще не началось
Гривна падает, олигархи бегут, самолеты не летают (подробности)