Россияне рассказали, как относятся к обострению ситуации вокруг Украины

Учения украинских добровольцев под Киевом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад продолжает нагнетать обстановку вокруг ситуации на Украине. Некоторые британские издания уже не просто абстрактно высказываются о «нападении» России, но и называют точный день и час «вторжения».

Сайт KP.RU провел опрос, и выяснил, как ко всему происходящему относятся россияне. Мы задали вопрос «Как вы относитесь к кризису на Украине?» и узнали, что большинство опрошенных не опасаются страшных прогнозов, но сочувствуют мирным жителям Незалежной.

39% опрошенных заявили, что им жаль население Украины и жителей Донбасса, которым приходится проживать сейчас страшные времена.

«Мне жителей мирных и спокойных жаль, их семьи, их детей и всего, что они создавали для себя!», - говорит одна из участниц опроса.

«Мне жаль жителей Донбасса и Луганщины, ставших жертвами и заложниками. Я считаю, что в современном мире все разногласия можно решить путем переговоров», - добавляет другая.

Еще 23% опрошенных сообщили, что злятся на западные страны, который не только не пытаются помочь стабилизировать обстановку, но и, наоборот, только усугубляют ситуацию громкими и необоснованными заявления.

«Меня эта ситуация очень возмущает. Точнее не ситуация, а чья-то провокация», - недовольно заявляет участник исследования.

17% респондентов признались, что считают жителей Украины братским народом и очень сожалеют, что в последнее время отношения между нашими странами так сильно испортились.

Еще 9% признались, что их откровенно пугают разговоры о войне, и о том, что к этому может быть как-то причастна Россия.

И только оставшиеся 12% заявили, что они не следят за кризисной ситуацией на Украине, и происходящее там их ни сколько не интересует.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 7,8 тысячи человек.

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