Певица Наргиз вышла замуж за молодого любовника

Наргиз появилась на премьере фильма Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин". Фото: Иван МАКЕЕВ

51-летняя певица Наргиз, которая крайне редко мелькает на светских тусовках, вечером 15 февраля появилась на красной дорожке столичного киноцентра "Октябрь". Причина тому - премьера фильма Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин". На больших экранах страны лента стартует через два дня, но для знаменитостей, как всегда, устроили показ заранее.

Несмотря на черный балахон в пол и черную маску на пол-лица, было заметно: эпатажная Наргиз прекрасно выглядит и буквально светится от счастья. По словам певицы, так на нее повлияла пандемия.

- Я вдоволь отдохнула, освободилась от совершенно не нужных мне людей. И готова идти обратно в бой, - призналась артистка. - На весну мы с Виктором Дробышем готовим бомбу - я очень хочу похвастаться своим творчеством, но пока это маленький секрет.

- А может, День Святого Валентина так хорошо прошел? - поинтересовался у Наргиз сайт kp.ru.

- Знаете, по большому счету, у меня каждый день - день Валентина. У меня замечательный молодой человек, можно сказать, муж. Мы познакомились на работе, когда восемь лет назад он пришел ко мне устраиваться техником, и с тех пор не расстаемся.

- Молодой человек в буквальном смысле - ваш избранник моложе вас?

- Да, на 12 лет, но это совершенно не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. На самом деле, у меня всю жизнь не было отбоя от поклонников, поэтому я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- И что, готовы пойти в ЗАГС в четвертый раз?

- Это все такие формальности... Тем более, мы уже поженились. У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина (творческая лаборатория в получасе езды от Парижа. - Ред.). Это был замечательный эксперимент!

Кроме того, Наргиз оказалась готова и к другим смелым экспериментам.

- Если бы мне предложили сфотографироваться обнаженной, да, я бы согласилась, - откровенно рассказала артистка. - Но это была бы не просто голая фотосессия, а что-то очень необычное и загадочное. Но играть тенями мне не нужно, потому что у меня красивое тело, тьфу-тьфу-тьфу.

На премьеру Наргиз пришла вместе с молодым мужем Антоном Ловягиным. Но на красной дорожке позировала одна. Супруги воссоединились уже в зрительном зале Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, Наргиз Закирова была замужем трижды, от этих браков у нее трое взрослых детей, а также двое внуков. О разводе с третьим мужем, американским вокалистом Филиппом Бальзано стало известно в 2016 году. Теперь уже очевидно, что к этому моменту Наргиз вовсю крутила роман с техником из своей команды Антоном Ловягиным, хотя в измене, наоборот, подозревали ее супруга.

- Никто на свете не сможет обвинить меня в неверности. Я ни разу не поддался искушениям, которые подстерегают каждый день буквально на каждом шагу в шоу-бизнесе. Это одна из черт моего характера, которой я очень горжусь, - вынужден был публично заявить Бальзано. - Как бы то ни было, мне очень жаль, что наша совместная жизнь кончается разводом. Я буду вечно любить свою жену. И я уверен, что в глубине души она чувствует то же самое.

О возможном четвертом браке певица обмолвилась полтора года назад в одном из интервью.

- Когда свадьба? Не знаю. Даже если она и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее? - Да, - говорила тогда звезда "Голоса" то ли в шутку, то всерьез. - У меня есть вид на жительство в России, но я сейчас в раздумьях, выходить мне замуж или нет. Потому что, если я распишусь официально, то через какое-то время у меня появится возможность стать гражданкой Российской Федерации. Но я просто отношусь к этому так - живем и живем.