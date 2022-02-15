Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды15 февраля 2022 20:50

Певица Наргиз вышла замуж за молодого любовника

Звезда шоу "Голос" сыграла свадьбу во Франции
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Комментарии (22)Комментарии (22)(22)
Наргиз появилась на премьере фильма Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин".

Наргиз появилась на премьере фильма Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин".

Фото: Иван МАКЕЕВ

51-летняя певица Наргиз, которая крайне редко мелькает на светских тусовках, вечером 15 февраля появилась на красной дорожке столичного киноцентра "Октябрь". Причина тому - премьера фильма Алексея Пиманова "Одиннадцать молчаливых мужчин". На больших экранах страны лента стартует через два дня, но для знаменитостей, как всегда, устроили показ заранее.

Несмотря на черный балахон в пол и черную маску на пол-лица, было заметно: эпатажная Наргиз прекрасно выглядит и буквально светится от счастья. По словам певицы, так на нее повлияла пандемия.

- Я вдоволь отдохнула, освободилась от совершенно не нужных мне людей. И готова идти обратно в бой, - призналась артистка. - На весну мы с Виктором Дробышем готовим бомбу - я очень хочу похвастаться своим творчеством, но пока это маленький секрет.

- А может, День Святого Валентина так хорошо прошел? - поинтересовался у Наргиз сайт kp.ru.

- Знаете, по большому счету, у меня каждый день - день Валентина. У меня замечательный молодой человек, можно сказать, муж. Мы познакомились на работе, когда восемь лет назад он пришел ко мне устраиваться техником, и с тех пор не расстаемся.

- Молодой человек в буквальном смысле - ваш избранник моложе вас?

- Да, на 12 лет, но это совершенно не ощущается. Я просто очень люблю жизнь и не теряю в себе ребенка. На самом деле, у меня всю жизнь не было отбоя от поклонников, поэтому я сама могла выбирать того, кто мне по душе. Мой мужчина покорил меня своей непосредственностью и умением быть тем, кто он есть. Он мое надежное плечо, опора и поддержка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- И что, готовы пойти в ЗАГС в четвертый раз?

- Это все такие формальности... Тем более, мы уже поженились. У нас была свадьба во Франции на Желтой мельнице у Славы Полунина (творческая лаборатория в получасе езды от Парижа. - Ред.). Это был замечательный эксперимент!

Кроме того, Наргиз оказалась готова и к другим смелым экспериментам.

- Если бы мне предложили сфотографироваться обнаженной, да, я бы согласилась, - откровенно рассказала артистка. - Но это была бы не просто голая фотосессия, а что-то очень необычное и загадочное. Но играть тенями мне не нужно, потому что у меня красивое тело, тьфу-тьфу-тьфу.

На премьеру Наргиз пришла вместе с молодым мужем Антоном Ловягиным. Но на красной дорожке позировала одна. Супруги воссоединились уже в зрительном зале

На премьеру Наргиз пришла вместе с молодым мужем Антоном Ловягиным. Но на красной дорожке позировала одна. Супруги воссоединились уже в зрительном зале

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, Наргиз Закирова была замужем трижды, от этих браков у нее трое взрослых детей, а также двое внуков. О разводе с третьим мужем, американским вокалистом Филиппом Бальзано стало известно в 2016 году. Теперь уже очевидно, что к этому моменту Наргиз вовсю крутила роман с техником из своей команды Антоном Ловягиным, хотя в измене, наоборот, подозревали ее супруга.

- Никто на свете не сможет обвинить меня в неверности. Я ни разу не поддался искушениям, которые подстерегают каждый день буквально на каждом шагу в шоу-бизнесе. Это одна из черт моего характера, которой я очень горжусь, - вынужден был публично заявить Бальзано. - Как бы то ни было, мне очень жаль, что наша совместная жизнь кончается разводом. Я буду вечно любить свою жену. И я уверен, что в глубине души она чувствует то же самое.

О возможном четвертом браке певица обмолвилась полтора года назад в одном из интервью.

- Когда свадьба? Не знаю. Даже если она и состоится, то большой не будет. Меня мой молодой человек уже задолбал. Колечко подарил. Хорошее? - Да, - говорила тогда звезда "Голоса" то ли в шутку, то всерьез. - У меня есть вид на жительство в России, но я сейчас в раздумьях, выходить мне замуж или нет. Потому что, если я распишусь официально, то через какое-то время у меня появится возможность стать гражданкой Российской Федерации. Но я просто отношусь к этому так - живем и живем.

Шоу-бизнесЗвезды: любовь