Народ обалдел от пляжного фото Людмилы Максаковой в крошечном бикини

Актриса Людмила Максакова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Людмила Максакова в свои 80 с хвостиком может похвастаться роскошной фигурой и моложавым лицом. Актриса по сей день снимается в кино и выходит на сцену. Кажется, возраст ей нипочем. При этом в молодости она и вовсе походила на супермодель - длинные ноги, осиная талия и роскошные волосы, ниспадающие с плеч.

Людмила Максакова много лет дружит со Станиславом Садальским. Некоторое время назад даже ходили слухи о том, что актеры собираются пожениться. Вероятно, любовь Станислава Юрьевича к артистке так сильна, что он не удержался и разместил их пляжное фото.

Садальский посвятил Людмиле Васильевне новый пост в блоге. ФОТО: Instagram

Садальский решил предаться воспоминаниям. Он посвятил Людмиле Васильевне новый пост в блоге. На снимке она позирует в крошечном бикини.

"Мне бы жизнь свою как кинопленку… Прокрутить на десять лет назад. Чтобы стала ты простой девчонкой чистой-чистой, как весенний сад", - трогательно обратился к Максаковой мужчина словами из знаменитого хита Владимира Маркина.

Взбудораженные фанаты пришли в восторг. "Обалдеть!", "А фигура-то огонь", "Максакова законсервировалась", "Вот она порода. Годы нипочем", "Восхитительная", "Любит Максакову", - пишут фанаты.

Кажется, возраст Людмиле Максаковой ей нипочем. ФОТО: Instagram

Ранее, как известно, Станислав Садальский выступил с сенсационной новостью. Популярный актер сообщил, что ему сделала предложение давняя подруга Людмила Максакова. Известная актриса была замужем лишь однажды. Ее избранником стал ученый, предприниматель Петер Андреас Игенбергс. В 2018 году актриса овдовела.